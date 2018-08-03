?АМКУ оштрафовал харьковскую фирму за снеки "Тунец", сделанные из хека

Компанию также обязали изменить упаковку.

Харьковское отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало на 68 тыс. гривен компанию "Витснек" за ложную информацию на упаковках с рыбными снеками.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на решение АМКУ.

В решении говорится, что компания производила снеки из хека, хотя на упаковке указывалось "тунец". При этом на обратной стороне упаковки сообщалось, что в состав снеков входит лишь соль и сушеная рыба хека. Но АМКУ решил, что такая упаковка все равно вводит в заблуждение покупателей.

Проведя опрос среди потребителей, Комитет выявил, что 95% респондентов, увидев упаковку "Тунец", были убеждены, что они действительно изготовлены из тунца, а 80% заявили, что отказались бы покупать эти снеки, если бы знали, что в их состав входит хек.

"Таким образом, распространение ООО «Витснек» на упаковке рыбной продукции «Тунец»ложной информации может повлиять на намерения потребителей и побудить их к покупке именно его продукции. Следовательно ООО «Витснек» может усилить свою конкурентную позицию и получить неправомерные преимущества не благодаря собственным достижениям, а путем распространения ложных сведений", - говорится в решении АМКУ.

Кроме назначенного штрафа, компанию также обязали изменить упаковку.

Напомним, ранее АМКУ оштрафовал "Киевский Булочно-кондитерский комбинат" за похожую на "рошеновскую" упаковку.