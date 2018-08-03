АМКУ оштрафовал харьковскую фирму за снеки "Тунец", сделанные из хека

Компанию также обязали изменить упаковку.

?АМКУ оштрафовал харьковскую фирму за снеки "Тунец", сделанные из хека
Фото: zaxid.net

Харьковское отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало на 68 тыс. гривен компанию "Витснек" за ложную информацию на упаковках с рыбными снеками.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на решение АМКУ.

В решении говорится, что компания производила снеки из хека, хотя на упаковке указывалось "тунец". При этом на обратной стороне упаковки сообщалось, что в состав снеков входит лишь соль и сушеная рыба хека. Но АМКУ решил, что такая упаковка все равно вводит в заблуждение покупателей.

Проведя опрос среди потребителей, Комитет выявил, что 95% респондентов, увидев упаковку "Тунец", были убеждены, что они действительно изготовлены из тунца, а 80% заявили, что отказались бы покупать эти снеки, если бы знали, что в их состав входит хек.

"Таким образом, распространение ООО «Витснек» на упаковке рыбной продукции «Тунец»ложной информации может повлиять на намерения потребителей и побудить их к покупке именно его продукции. Следовательно ООО «Витснек» может усилить свою конкурентную позицию и получить неправомерные преимущества не благодаря собственным достижениям, а путем распространения ложных сведений", - говорится в решении АМКУ.

Кроме назначенного штрафа, компанию также обязали изменить упаковку.

Напомним, ранее АМКУ оштрафовал "Киевский Булочно-кондитерский комбинат" за похожую на "рошеновскую" упаковку.


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