Новостей.COM ⇒
2018-08-03
Больше половины американских IT-специалистов считают, что им недоплачивают. Самые недовольные — в Cisco и Intel
По данным Indeed, средняя базовая зарплата айтишника в США составляет $110 000 в год, что входит в 5% самых высоких зарплат по стране. Тем не менее, когда ты работаешь в условиях культуры, в которой деньги возникают из ниоткуда и буквально льются рекой, очень легко поверить в то, что ты сам от этого получаешь очень мало, подводит итог Quartz, пишут
Любопытные факты:
- топ-5 компаний, в которых больше всего сотрудников считают, что им недоплачивают, были основаны до 1998 года;
- больше всего сотрудников, которые считают, что им платят справедливо, работают в Netflix;
- больше всего сотрудников, которые уверены, что им переплачивают, работают в Facebook.
Процент IT-специалистов, которые считают, что им недоплачивают
Процент IT-специалистов, которые считают, что им переплачивают
Майя Яровая, AIN
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
Криптовалюты отбрасывают мировую экономику на 300 лет назад - нобелевский лауреат »»
03.08.2018 14:14
03.08.2018 14:14
←+Ctrl+→