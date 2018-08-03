Больше половины американских IT-специалистов считают, что им недоплачивают. Самые недовольные — в Cisco и Intel

По данным Indeed, средняя базовая зарплата айтишника в США составляет $110 000 в год, что входит в 5% самых высоких зарплат по стране. Тем не менее, когда ты работаешь в условиях культуры, в которой деньги возникают из ниоткуда и буквально льются рекой, очень легко поверить в то, что ты сам от этого получаешь очень мало, подводит итог Quartz, пишут AIN.UA .

Любопытные факты:

топ-5 компаний, в которых больше всего сотрудников считают, что им недоплачивают, были основаны до 1998 года;

больше всего сотрудников, которые считают, что им платят справедливо, работают в Netflix;

больше всего сотрудников, которые уверены, что им переплачивают, работают в Facebook.

Процент IT-специалистов, которые считают, что им недоплачивают

Процент IT-специалистов, которые считают, что им переплачивают