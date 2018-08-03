Федерация работодателей обратилась к руководству "Укрзализныци" по поводу очередного повышения тарифов

ФРУ обеспокоена сложившейся ситуацией с расчетом платы за перевозку в вагонах "Укрзализныци".

Федерация работодателей обратилась к руководству "Укрзализныци" по поводу очередного повышения тарифов
Фото: agroinsider.com.ua

С 31 октября прошлого года реальный рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки достиг 40%. Об этом говорится в обращении Федерации работодателей Украины к руководству "Укрзализныци", размещенном на портале организации.

19 февраля 2018 была изменена процедура определения платы за использование собственных вагонов "Укрзализныци", что привело к увеличению расходов грузоперевозчиков на 6,5 млрд грн. в год. С 28 июля 2018 повысились ставки платы за использование собственных вагонов "Укрзализныци". Это увеличило расходы грузоперевозчиков еще ориентировочно на 1 млрд. в год.

Кроме этого, 28 июля 2018 введен так называемый коэффициент "Тдод", предусматривающий увеличение стоимости расчета на использование вагонов "Укрзализныци" на одни дополнительные сутки, которые даются на операции, связанные с отправлением и прибытием исключительно только груза.

Введение "Тдод" в количестве только 1 суток увеличивает стоимость использования вагонов "Укрзализныци" еще ориентировочно на 1,2 млрд в год. Но с 28 июля для расчета платы за перевозку в вагонах "Укрзализныци" коэффициент "Тдод" применяется как для грузового, так и для пустого рейса. То есть плюс двое суток, что увеличило расходы грузоперевозчиков ориентировочно еще на 1,2 млрд грн в год.

Таким образом, учитывая индексацию железнодорожного тарифа на 15% менее чем за 10 последних месяцев расходы грузоперевозчиков увеличились на 40%, говорится в обращении ФРУ.

В Федерации работодателей убеждены, что это может негативно повлиять на конкурентоспособность промышленного сектора Украины.

"Учитывая вышесказанное, Федерация работодателей Украины обращается с просьбой применять коэффициент "Тдод" только за использование вагона при перевозке груза (без задвоения), когда тратится время на оформление документов при приеме груза и его отправки. То есть использовать в коэффициенте "Тдод" только одни сутки", - отмечается в письме Федерации работодателей к руководству "Укрзализныци".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Украинский стартап Neoven создал портативную печь, в которой можно разогреть еду, не покидая рабочего местаУкраинский стартап Neoven создал портативную печь, в которой можно разогреть еду, не покидая рабочего места
Приватбанк получил 6,9 млрд гривен чистой прибыли в первом полугодииПриватбанк получил 6,9 млрд гривен чистой прибыли в первом полугодии
CEO Lamoda.ua Катерина Микула ушла из компанииCEO Lamoda.ua Катерина Микула ушла из компании
На какие работы ждут украинцев в ГерманииНа какие работы ждут украинцев в Германии
Топ-50 крупнейших IT-компаний Украины за июль 2018: у лидеров более 5000 сотрудниковТоп-50 крупнейших IT-компаний Украины за июль 2018: у лидеров более 5000 сотрудников
Блок рекламы


Похожие новости
АМКУ проверит причины резкого повышения цен на сжиженный газАМКУ проверит причины резкого повышения цен на сжиженный газ
"Днепразот" готов возобновить выпуск жидкого хлора в случае повышения цен на него"Днепразот" готов возобновить выпуск жидкого хлора в случае повышения цен на него
Украина выполнила все требования МВФ, кроме повышения цены на газ, - глава Совета НБУУкраина выполнила все требования МВФ, кроме повышения цены на газ, - глава Совета НБУ
Reuters: ZTE достигла договорённости с властями США по поводу отмены санкцийReuters: ZTE достигла договорённости с властями США по поводу отмены санкций
В Украине введут новый порядок формирования тарифов на электроэнергиюВ Украине введут новый порядок формирования тарифов на электроэнергию
В МВФ намекают на необходимость повышения цен на газВ МВФ намекают на необходимость повышения цен на газ
Хочу в IT: студенты назвали топ-7 лучших работодателей Украины
Минфин не видит возможности для повышения "минималки" до 4200 грнМинфин не видит возможности для повышения "минималки" до 4200 грн
Когда украинцев ждет резкий рост тарифов на электроэнергию
ГФС обратилась с предупреждением к налогоплательщикамГФС обратилась с предупреждением к налогоплательщикам
Последние новости
Подгружаем последние новости