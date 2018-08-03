Федерация работодателей обратилась к руководству "Укрзализныци" по поводу очередного повышения тарифов
ФРУ обеспокоена сложившейся ситуацией с расчетом платы за перевозку в вагонах "Укрзализныци".
С 31 октября прошлого года реальный рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки достиг 40%. Об этом говорится в обращении Федерации работодателей Украины к руководству "Укрзализныци", размещенном на портале организации.
19 февраля 2018 была изменена процедура определения платы за использование собственных вагонов "Укрзализныци", что привело к увеличению расходов грузоперевозчиков на 6,5 млрд грн. в год. С 28 июля 2018 повысились ставки платы за использование собственных вагонов "Укрзализныци". Это увеличило расходы грузоперевозчиков еще ориентировочно на 1 млрд. в год.
Кроме этого, 28 июля 2018 введен так называемый коэффициент "Тдод", предусматривающий увеличение стоимости расчета на использование вагонов "Укрзализныци" на одни дополнительные сутки, которые даются на операции, связанные с отправлением и прибытием исключительно только груза.
Введение "Тдод" в количестве только 1 суток увеличивает стоимость использования вагонов "Укрзализныци" еще ориентировочно на 1,2 млрд в год. Но с 28 июля для расчета платы за перевозку в вагонах "Укрзализныци" коэффициент "Тдод" применяется как для грузового, так и для пустого рейса. То есть плюс двое суток, что увеличило расходы грузоперевозчиков ориентировочно еще на 1,2 млрд грн в год.
Таким образом, учитывая индексацию железнодорожного тарифа на 15% менее чем за 10 последних месяцев расходы грузоперевозчиков увеличились на 40%, говорится в обращении ФРУ.
В Федерации работодателей убеждены, что это может негативно повлиять на конкурентоспособность промышленного сектора Украины.
"Учитывая вышесказанное, Федерация работодателей Украины обращается с просьбой применять коэффициент "Тдод" только за использование вагона при перевозке груза (без задвоения), когда тратится время на оформление документов при приеме груза и его отправки. То есть использовать в коэффициенте "Тдод" только одни сутки", - отмечается в письме Федерации работодателей к руководству "Укрзализныци".
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03.08.2018 10:45