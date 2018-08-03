НБУ продал на аукционе $50 млн по курсу до 27,09 грн/долл.

Регулятор продает валюту на аукционах третий раз с начала недели.

НБУ продал на аукционе $50 млн по курсу до 27,09 грн/долл.
Фото: НБУ

Национальный банк в пятницу провел валютный аукцион, на котором продал банкам 50 млн долларов. При этом объем заявок превышал 75 млн долларов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Средневзвешенный курс аукциона составил 27,0886 грн/долл.

НБУ продает валюту на аукционах третий раз с начала недели.

Во вторник, 31 июля, он продал на межбанке 28,1 млн долларов по курсу 26,86 грн/долл., а в четверг, 2 августа, - 100 млн долларов по курсу до 27,01 грн/долл.

В июля чистая продажа валюты на межбанке составила 63 млн долларов (НБУ купил 99 млн долларов и продал 163 млн долларов).

В последние недели курс национальной валюты Украины снизился по причине репатриации дивидендов за границу и продажи нерезидентами облигаций внутреннего госзайма из своих портфелей.


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