Система публичных закупок ProZorro за два года сэкономила бюджету более 50 млрд грн

1 августа 2016 года система публичных закупок ProZorro стала обязательной для использования по всей Украине. Контракты от госучреждений объемом свыше 200 000 грн для товаров и услуг или 1,5 млн грн для работ, обязаны проходить через тендер на площадке, пишут AIN.UA .

Бюджет сэкономил на них более 52 млрд грн, сообщил на своей Facebook странице первый заместитель министра экономического развития и торговли Макс Нефьодов. Он также подбил другие итоги работы системы.

За два года на ProZorro:

заключили свыше 2 млн контрактов

добавились более 155 000 поставщиков

зафиксирована рекордная конкуренция в 24 участника

подключено 25 000 новых заказчиков

Нефьодов запустил флешмоб по тегу #нашіпрозорідосягнення. На предложение рассказать о своих успехах в госзакупках отреагировали ведомства и госкомпании.

К примеру, КГГА сэкономила на тендерах свыше 3,69 млрд при ожидаемой стоимости всех закупок в 105 млрд грн.

Статистикой поделилась и «Укрпошта» — госпредприятие за два года потратило на 513,8 млн меньше запланированного. Экономия на одном контракте в 2018 году возросла до 14,5%. В среднем за каждый заказ конкурируют 2,87 исполнителя, в то время как типичные данные ProZorro — 2,34 исполнителя.

«Нафтогаз» за два года на ProZorro заключил 22 299 тендера и сэкономил более 15 млрд грн. Самый крупный прецедент — снижение стоимости контракта на 418 млн.

Министерство инфраструктуры Украины сэкономило через систему публичных закупок 9,15 млрд грн. Большую часть заняли дорожные работы — 4,5 млрд.

«Энергоатом» сократил расходы на 679 млн и в 2017-ом получил награду «Заказчик года, сэкономивший больше всего денег».

Мариупольский городской совет закончил первые два года на ProZorro с экономией в 394 млн. Свободные деньги пошли на покупку транспорта, ремонт дорог и школ.

Министерство экономического развития и торговли Украины оценивает экономию на ProZorro выше — в 55,3 млрд. На платформе bi.prozorro указана экономия в 55,68 млрд.

Год назад количество проведенных на ProZorro тендеров составляло 338 900, а экономия для бюджета оценивалась в 17 млрд грн.