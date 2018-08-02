Система публичных закупок ProZorro за два года сэкономила бюджету более 50 млрд грн

1 августа 2016 года система публичных закупок ProZorro стала обязательной для использования по всей Украине. Контракты от госучреждений объемом свыше 200 000 грн для товаров и услуг или 1,5 млн грн для работ, обязаны проходить через тендер на площадке, пишут AIN.UA.

Бюджет сэкономил на них более 52 млрд грн, сообщил на своей Facebook странице первый заместитель министра экономического развития и торговли Макс Нефьодов. Он также подбил другие итоги работы системы.

За два года на ProZorro:

  • заключили свыше 2 млн контрактов
  • добавились более 155 000 поставщиков
  • зафиксирована рекордная конкуренция в 24 участника
  • подключено 25 000 новых заказчиков
Система публичных закупок ProZorro за два года сэкономила бюджету более 50 млрд грн

Нефьодов запустил флешмоб по тегу #нашіпрозорідосягнення. На предложение рассказать о своих успехах в госзакупках отреагировали ведомства и госкомпании.

К примеру, КГГА сэкономила на тендерах свыше 3,69 млрд при ожидаемой стоимости всех закупок в 105 млрд грн.

Система публичных закупок ProZorro за два года сэкономила бюджету более 50 млрд грн

Статистикой поделилась и «Укрпошта» — госпредприятие за два года потратило на 513,8 млн меньше запланированного. Экономия на одном контракте в 2018 году возросла до 14,5%. В среднем за каждый заказ конкурируют 2,87 исполнителя, в то время как типичные данные ProZorro — 2,34 исполнителя.

Система публичных закупок ProZorro за два года сэкономила бюджету более 50 млрд грн

«Нафтогаз» за два года на ProZorro заключил 22 299 тендера и сэкономил более 15 млрд грн. Самый крупный прецедент — снижение стоимости контракта на 418 млн.

Система публичных закупок ProZorro за два года сэкономила бюджету более 50 млрд грн

Министерство инфраструктуры Украины сэкономило через систему публичных закупок 9,15 млрд грн. Большую часть заняли дорожные работы — 4,5 млрд.

Система публичных закупок ProZorro за два года сэкономила бюджету более 50 млрд грн

«Энергоатом» сократил расходы на 679 млн и в 2017-ом получил награду «Заказчик года, сэкономивший больше всего денег».

Мариупольский городской совет закончил первые два года на ProZorro с экономией в 394 млн. Свободные деньги пошли на покупку транспорта, ремонт дорог и школ.

Министерство экономического развития и торговли Украины оценивает экономию на ProZorro выше — в 55,3 млрд. На платформе bi.prozorro указана экономия в 55,68 млрд.

Год назад количество проведенных на ProZorro тендеров составляло 338 900, а экономия для бюджета оценивалась в 17 млрд грн.


Михаил Сапитон, AIN


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