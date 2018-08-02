"Укрспирт" запустил сеть магазинов алкогольной продукции

Открыто уже пять магазинов в Киеве, в ближайшее время они появятся по всей Украине.

"Укрспирт" запустил сеть магазинов алкогольной продукции
Юрий Лучечко
Фото: Макс Левин

Государственное предприятие "Укрспирт" запустило собственную сеть магазинов алкогольной продукции «Национальный продукт». Об этом говорится в сообщении компании.

Сейчас открыто пять магазинов в Киеве, а именно в торговом центре «Мега Сити» на Харьковском шоссе, на ул. Стеценко, Ереванской, Кудряшова и Никольской. В ближайшее время предприятие планирует расширить сеть магазинов по всей Украине.

В магазинах «Национальный продукт» будет представлена продукция более 150 отечественных брендов гарантированного высокого качества, в том числе, собственного производства.

"Это последовательные шаги, осуществленные в течение 2018 года, показывают, что действительно сегодня предприятие существует и должно быть, показывать хорошую динамику к росту, к развитию и популяризации отечественных торговых марок, идет восстановление доверия к государственному предприятию. Это наша инициатива, которая сегодня со слоганом "покупай украинское", это наш вклад в развитие украинской промышленности. Государство должно стимулировать прежде всего продажу и уплату налогов и акциза украинской продукции ", - говорит в.и.о. директора "Укрспирт" Юрий Лучечко.

Цель предприятия - популяризация украинского продукта на внутреннем рынке и за пределами страны. Сейчас на экспорт в Германию отправлена третья партия водки. Планируется также выход на британский рынок.

Государственное предприятие "Укрспирт" - крупнейший производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Его общая производственная мощность составляет более 30 млн декалитров в год. Всего в ГП входит 41 производственная площадка.


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