НБУ объяснил закрытие данных о курсе на межбанке

Теперь используется платная информация Bloomberg и Reuters, которую нельзя публиковать.

Национальный банк прекратил публиковать оперативные данные о курсе на межбанке в связи с упрощением порядка подтверждения и регистрации сделок.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ агентству "Интерфакс-Украина".

Сделки теперь не нужно обязательно регистрировать в Системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке (ВалКли), как раньше, а можно использовать терминалы Bloomberg и Reuters, информация из которых является коммерческой и предоставляется пользователям по платной подписке. Соответственно, НБУ не вправе дублировать эти данные в открытом доступе.

В качестве альтернативы НБУ решил ввести справочное значение курса гривны к доллару США по состоянию на 12:00, которое будет публиковаться не позднее 12:30 каждого дня.

Поскольку большинство сделок на межбанковском валютном рынке заключается в первой половине дня, значение, опубликованное в качестве справочного, должно объективно отражать текущие тенденции на валютном рынке.

2 августа справочное значение курса составило 27,0123 грн/долл.