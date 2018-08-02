НБУ объяснил закрытие данных о курсе на межбанке
Теперь используется платная информация Bloomberg и Reuters, которую нельзя публиковать.
Национальный банк прекратил публиковать оперативные данные о курсе на межбанке в связи с упрощением порядка подтверждения и регистрации сделок.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ агентству "Интерфакс-Украина".
Сделки теперь не нужно обязательно регистрировать в Системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке (ВалКли), как раньше, а можно использовать терминалы Bloomberg и Reuters, информация из которых является коммерческой и предоставляется пользователям по платной подписке. Соответственно, НБУ не вправе дублировать эти данные в открытом доступе.
В качестве альтернативы НБУ решил ввести справочное значение курса гривны к доллару США по состоянию на 12:00, которое будет публиковаться не позднее 12:30 каждого дня.
Поскольку большинство сделок на межбанковском валютном рынке заключается в первой половине дня, значение, опубликованное в качестве справочного, должно объективно отражать текущие тенденции на валютном рынке.
2 августа справочное значение курса составило 27,0123 грн/долл.
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Финансы
02.08.2018 15:53