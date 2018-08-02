Киев купил газ у Коломойского и Хомутынника дороже, чем продает "Нафтогаз"

"Не исключаю, что вся эта история была создана с целью покупать газ по завышенным ценам".

Киев купил газ у Коломойского и Хомутынника дороже, чем продает "Нафтогаз"
Фото: пресс-служба президента

Киев купил для ТЭЦ-5 18 млн кубометров газа у ЧАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение" по цене 10 200 гривен за тысячу кубометров (с НДС), хотя "Нафтогаз Украины" продает его в коммерческом сегменте по цене 10 130 гривен.

Об этом сообщил в фейсбуке глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Киевская власть купила газ для ТЭЦ-5 у частной структуры. Купила дороже коммерческой цены "Нафтогаза" на август. И значительно дороже цены по специальным обязательствам… Не исключаю, что вся эта история была искусственно создана с очень простой целью – покупать газ у частных структур по завышенным ценам", - заявил он.

Совладельцами ЧАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение" являются Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник.

Также долю в ней, по неофициальным данным, имеет роSSийский бизнесмен Павел Фукс. Намекает на это и сам Коболев: "Интересный момент - долги перед частной компанией, которая аффилирована с этим самим господином Фуксом, в сумме 1,8 млрд грн Киевсовет радостно признал - тихо, без демаршей и громких заявлений".

Напомним, что между КГГА и "Нафтогазом" ведется спор по поводу поставок газа для коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", получившего в управление энергообъекты столицы от "Киевэнерго".

"Нафтогаз" отказался подписывать с "Киевтеплоэнерго" договор на поставку газа до тех пор, пока предприятие не признает долги за льготный газ, накопленные "Киевэнерго", как это предусмотрено законом "О теплоснабжении". В мэрии считают это требование незаконным.


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