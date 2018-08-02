В ГФС обратились к банкам с новым требованием о счетах предпринимателей
Из 1,9 млн самозанятых лиц всего 964 тысячи имеют официальные счета в банках, остальные получают оплату за товары и услуги на счета как физлица, не платя налоги.
Об этом сообщил на своей странице в ФБ заместитель главы ГФС Евгений Бамбизов, комментируя сегодняшнюю встречу налоговиков с представителями крупнейших банков страны. На этой встрече фискалы предложили банкам предоставлять в ГФС не только информацию о счетах, открытых препринимателями, но и о счетах, которые ФЛП открыли на себя как на физлиц.
“Налоги должны платить все – и крупный бизнес, и ФЛП, — написал Бамбизов. — С этим банкиры согласны. В соответствии с законом, ГФС отправила банкам требование предоставлять информацию по всем ФЛП, которые имеют счета как физлица. С этим массивом информации мы буем работать для привлечения к адекватному налогообложению максимального количества предпринимателей”.
Напоследок Бамбизов посоветовал предпринимателям уже сейчас самостоятельно обратить внимание на то, насколько полно они декларируют свои доходы.
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