Dialog Semiconductor и Synaptics прервали переговоры о слиянии

Dialog Semiconductor и Synaptics прервали переговоры о слиянии

В начале июня появилась неофициальная информация, что компании Dialog Semiconductor и Synaptics начали переговоры о слиянии. В случае успеха на рынке полупроводников могла образоваться компания с капитализацией около $3 млрд с набором интересных предложений из чипов по управлению питанием и различными датчиками, а также с целым спектром решений для сенсорного ввода. Увы, во вторник, 31 июля, каждая из компаний опубликовала пресс-релиз, в которых они сообщили о прекращении дальнейших переговоров о слиянии. Причины отмены сделки не раскрываются.

Как сообщил информагентству Reuters доверенный источник, Synaptics не устроило предложение компании Dialog Semiconductor. В частности, Synaptics осталась недовольна рыночной оценкой Dialog. Причиной этому мог стать отказ компании Apple от эксклюзивных закупок элементной базы у компании Dialog. В новых iPhone, по слухам, управляющие питанием чипы будут от двух разных компаний. При этом источник уверен, что отмену сделки не стоит связывать с недавним демаршем Китая, который запретил компании Qualcomm покупать компанию NXP Semiconductor.

Dialog Semiconductor и Synaptics прервали переговоры о слиянии

На фоне отмены переговоров о слиянии каждая из компаний заверила общественность, что они продолжат как «органический рост», так и будут расширяться за счёт приобретения других активов. В этом плане уместно напомнить недавний договор между компаниями Synaptics и AMD по созданию защищённой системы идентификации для операционной системы Microsoft нового поколения. Компания Synaptics нацелена на быстрое развитие и раз за разом это демонстрирует, тогда как Dialog в своём развитии сталкивается с определёнными проблемами. Неудивительно, если Synaptics отказалась принять завышенную самооценку Dialog.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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