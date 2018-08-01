Канадская компания Bombardier помогла РоSSии построить железную дорогу в обход Украины. Ее представитель Оливье Марсиль подтвердил, что Bombardier выиграла тендер у правительства РФ на сумму 8 млн долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает канадская газета The Globe and Mail.

По словам Марсиля, компания не видит никаких проблем в том, что приняла участие в этой стройке. «Ведь проект на 100 процентов находится на роSSийской, а не спорной территории Украины. К тому же дорога должна была помочь гражданской отрасли — упростить доставку грузов и пассажиров из Воронежа в Ростов», — заявил он, отметив, что антироSSийских санкций компания таким образом не нарушила.

Однако канадское издание подчеркивает, что Bombardier незадолго до выигранного роSSийского тендера получила значительную поддержку напрямую из бюджета своей страны, поэтому ей, вероятно, следовало бы воздержаться от участия в тендере. В качестве аргумента приводятся слова главы лоббистской организации «Конгресс украинцев Канады» Павла Грода, который настаивает, что фактически финансируемая из налогов и бюджета Канады компания приняла участие в деятельности страны, которая «ведет против Украины агрессивную войну».

«Явное участие компании в строительстве железной дороги противоречит заявленным канадским правительством внешнеполитическим целям по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины перед лицом роSSийской агрессии», — заявил Грод.

Напомним, строительство железной дороги в обход Украины началось в 2015 году. РоSSийские власти обещали запустить дорогу на полную мощность уже в 2016-м, однако пассажирские перевозки стартовали в декабре 2017 года.