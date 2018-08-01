НБУ закрыл оперативные данные о курсе на межбанке
Еще 31 июля НБУ обновлял эту таблицу, но уже 1 августа убрал ее с сайта.
Национальный банк Украины удалил с сайта раздел "Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины", где последние три года публиковался средневзвешенный курс на рынке, количество сделок и их объем.
Об этом пишет FinClub.
Еще 31 июля НБУ обновлял эту таблицу, но уже 1 августа убрал ее с сайта. Исчез и файл с архивом межбанковских сделок.
Информация размещалась в соответствии с данными Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке, начиная с 9:30, и обновлялась каждые 30 минут до закрытия торговой сессии.
С 1 августа 2018 года НБУ кардинально пересмотрел формулу расчета официального курса. После чего и исчезла таблица оперативного состояния межбанка.
НБУ сообщает, что оперативные данные больше не будет публиковать в соответствии с постановлением №79 от 19 июля.
Отказ от публикации данных с межбанка совпал по времени со снижением курса гривны.
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01.08.2018 12:05