Киев купил газ для ТЭЦ у Коломойского и Хомутынника (обновлено)

"Нафтогаз" возобновит поставки после мирового соглашения в суде.

Киевская городская государственная администрация и "Нафтогаз Украины" при посредничестве президента Петра Порошенко и правительства нашли выход из сложившейся критической ситуации с поставками газа для Киева .

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

В течение 2018 года энергообъекты киевской коммунальной собственности были переданы от "Киевэнерго" в управление коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". При этом "Нафтогаз" отказался подписывать с ним договор на поставку газа до тех пор, пока предприятие не признает долги за льготный газ, накопленные "Киевэнерго".

Результатом стало отсутствие горячей воды у большого количества потребителей и угроза срыва отопительного сезона.

По результатам встречи в Администрации президента, в которой принимали участие председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и председатель КГГА Виталий Кличко, ситуацию с обеспечением газом киевских объектов теплогенерации удалось временно стабилизировать.

КГГА закупила газ у частного поставщика в объемах, которые позволят обеспечить бесперебойную работу объектов теплогенерации, до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос о правопреемстве в отношении долгов.

Согласно плану, разработанному Кабмином, речь идет о мировом соглашении между сторонами в суде.

"Нафтогаз" подтвердил свою готовность немедленно после этого поставить газ для работы теплогенерирующих предприятий Киева .

Обновление. Замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев на пресс-конференции рассказал, что власти города купили около 18 млн кубометров газа у ЧАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение".

"Закупили у компании "Укрнефтебурение" по 10 200 грн за 1000 куб. м с НДС, объем около 18 млн куб. м," - цитирует Пантелеева "Интерфакс-Украина". Совладельцами компании, по данным агентства, являются Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник, еще 10% принадлежит JKX Ukraine B.V. Компания добывает газ на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении в Харьковской области.

Пантелеев подчеркнул, что данная цена существенно ниже, чем предлагаемая "Нафтогазом" в коммерческом сегменте.

По словам мера столицы Виталия Кличко, процесс закупки газа, который был крайне необходим, чтобы ТЭЦ не остановились, был непростым. "Коммерческие компании, как-то странно, за три часа до перехода ТЭЦ к "Киевтеплоэнерго", отказывались… Я думаю, есть политическая составляющая. Это напоминает ситуацию со Львовом и вывозом мусора", - сказал мэр Киева .

По данным руководства КГГА, сейчас разработана дорожная карта, в рамках которой в течение месяца планируется урегулировать общую ситуацию и добиться подписания контракта "Киевтеплоэнерго" с "Нафтогазом", в рамках которого последний будет поставлять газ по цене для населения, которая существенно ниже коммерческой.

"Речь идет о погашении со стороны государства задолженности по разнице в тарифах за 2015 год на сумму 730 млн грн, что составляет около трети общего тела долга "Киевэнерго" перед "Нафтогазом". Это, в свою очередь, позволит списать пени и штрафы, начисленные "Нафтогазом", - пояснил Пантелеев.

По данным замглавы КГГА, газ, закупаемый временно у "Укрнефтебурения" по коммерческим ценам, будет использоваться в экономном режиме и, несмотря на его высокую цену, КГГА не планирует поднимать тарифы "Киевтеплоэнерго" для населения.