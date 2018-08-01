Остатки средств на счетах Госказначейства упали до минимального уровня за 4,5 года

Ссуды Пенсионному фонду почти опустошили казну.

Остатки средств на счетах Госказначейства упали до минимального уровня за 4,5 года
Фото: google/maps

Сумма средств на едином казначейском счете Украины по состоянию на 1 августа составила всего 1,995 млрд гривен. Это самый низкий показатель с января 2014 года.

За последний месяц остаток средств сократился на 7,4 млрд грн, свидетельствуют данные Госказначейства.

Год назад на ЕКС было в 22 раза больше денег – 44,06 млрд грн.

Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков в июле также сократились, но не так значительно – на 1,01 млрд грн, составив на утро 1 августа 45,35 млрд грн, пишет "Интерфакс-Украина".

Напомним, что в конце июля этого года Гоказначейство выделило ссуды Пенсионному фонду, чтобы покрыть кассовый разрыв по поступлениям единого социального взноса и финансирования пенсий в июле.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется. Рост происходит во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, снижение - во время пиковых нагрузок по расходам.


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