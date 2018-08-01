Остатки средств на счетах Госказначейства упали до минимального уровня за 4,5 года
Ссуды Пенсионному фонду почти опустошили казну.
Сумма средств на едином казначейском счете Украины по состоянию на 1 августа составила всего 1,995 млрд гривен. Это самый низкий показатель с января 2014 года.
За последний месяц остаток средств сократился на 7,4 млрд грн, свидетельствуют данные Госказначейства.
Год назад на ЕКС было в 22 раза больше денег – 44,06 млрд грн.
Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков в июле также сократились, но не так значительно – на 1,01 млрд грн, составив на утро 1 августа 45,35 млрд грн, пишет "Интерфакс-Украина".
Напомним, что в конце июля этого года Гоказначейство выделило ссуды Пенсионному фонду, чтобы покрыть кассовый разрыв по поступлениям единого социального взноса и финансирования пенсий в июле.
Объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется. Рост происходит во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, снижение - во время пиковых нагрузок по расходам.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
01.08.2018 11:06