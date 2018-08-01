Остатки средств на счетах Госказначейства упали до минимального уровня за 4,5 года

Ссуды Пенсионному фонду почти опустошили казну.

Сумма средств на едином казначейском счете Украины по состоянию на 1 августа составила всего 1,995 млрд гривен. Это самый низкий показатель с января 2014 года.

За последний месяц остаток средств сократился на 7,4 млрд грн, свидетельствуют данные Госказначейства.

Год назад на ЕКС было в 22 раза больше денег – 44,06 млрд грн.

Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков в июле также сократились, но не так значительно – на 1,01 млрд грн, составив на утро 1 августа 45,35 млрд грн, пишет "Интерфакс-Украина".

Напомним, что в конце июля этого года Гоказначейство выделило ссуды Пенсионному фонду, чтобы покрыть кассовый разрыв по поступлениям единого социального взноса и финансирования пенсий в июле.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется. Рост происходит во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, снижение - во время пиковых нагрузок по расходам.