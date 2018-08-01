ЕБРР собирается предоставить "Нафтогазу" $100 млн на закупку газа

В прошлые годы банк выделял по 300 млн долларов.

ЕБРР собирается предоставить "Нафтогазу" $100 млн на закупку газа
Фото: kapital.kz

Европейский банк реконструкции и развития готовится предоставить "Нафтогазу Украины" $100 млн на закупку газа в рамках возобновляемой кредитной линии на $250 млн, которую организует инвестбанк Goldman Sachs под гарантии американской правительственной организации OPIC (Overseas Private Investment Corporation).

Совет директоров банка рассмотрит этот вопросу ориентировочно 5 сентября 2018 года, говоритс на сайте ЕБРР.

Средства предоставляются под закупку компанией газа в отопительный период.

Предполагается, что реализация проекта позволит "Нафтогазу" закупить газ в объеме до 4% годового потребления Украины.

Напомним, в 2015-2017 годах ЕБРР предоставлял "Нафтогазу" по 300 млн долларов на закупку газа. Украинская компания могла погашать и снова занимать деньги в пределах установленной суммы, чтобы финансировать авансовые закупки газа перед отопительным периодом.В течение трех лет "Нафтогаз" закупил за эти деньги 5,3 млрд кубометров газа на западной границе.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Аферист продал чужую квартиру почти за 4 млн гривенАферист продал чужую квартиру почти за 4 млн гривен
Украинский стартап Neoven создал портативную печь, в которой можно разогреть еду, не покидая рабочего местаУкраинский стартап Neoven создал портативную печь, в которой можно разогреть еду, не покидая рабочего места
Приватбанк получил 6,9 млрд гривен чистой прибыли в первом полугодииПриватбанк получил 6,9 млрд гривен чистой прибыли в первом полугодии
На какие работы ждут украинцев в ГерманииНа какие работы ждут украинцев в Германии
Топ-50 крупнейших IT-компаний Украины за июль 2018: у лидеров более 5000 сотрудниковТоп-50 крупнейших IT-компаний Украины за июль 2018: у лидеров более 5000 сотрудников
Блок рекламы


Похожие новости
Экс-сотрудница "Черноморнефтегаза" получила условный срок по делу "вышек Бойко"Экс-сотрудница "Черноморнефтегаза" получила условный срок по делу "вышек Бойко"
10 стран, в которых можно купить гражданство: от $24 млн до $100 000
ЕБРР выделил Украине еще €250 млн на финансирование проектов «зеленой» энергетикиЕБРР выделил Украине еще €250 млн на финансирование проектов «зеленой» энергетики
Украинский стартап Noplag проверяет тексты на плагиат и заработал на этом $100 000. Как им это удалосьУкраинский стартап Noplag проверяет тексты на плагиат и заработал на этом $100 000. Как им это удалось
Суточный объем транзита газа по территории Украины вырос на 10% из-за остановки "Северного потока"Суточный объем транзита газа по территории Украины вырос на 10% из-за остановки "Северного потока"
Глава "Нафтогаза" получил 47 млн гривен в 2017 годуГлава "Нафтогаза" получил 47 млн гривен в 2017 году
"Нафтогаз" предложил резко снизить цену транзита роSSийского газа"Нафтогаз" предложил резко снизить цену транзита роSSийского газа
Сделка по продаже "Запорожстали" в 2010 году сопровождалась тайным $100-миллионным платежем БакаюСделка по продаже "Запорожстали" в 2010 году сопровождалась тайным $100-миллионным платежем Бакаю
ЕС признал Украину стратегической страной в транзите газаЕС признал Украину стратегической страной в транзите газа
Xiaomi провела IPO с оценкой в $54 млрд. Ранее эксперты говорили об оценке в $100 млрд
Последние новости
Подгружаем последние новости