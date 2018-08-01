ЕБРР собирается предоставить "Нафтогазу" $100 млн на закупку газа

В прошлые годы банк выделял по 300 млн долларов.

Европейский банк реконструкции и развития готовится предоставить "Нафтогазу Украины" $100 млн на закупку газа в рамках возобновляемой кредитной линии на $250 млн, которую организует инвестбанк Goldman Sachs под гарантии американской правительственной организации OPIC (Overseas Private Investment Corporation).

Совет директоров банка рассмотрит этот вопросу ориентировочно 5 сентября 2018 года, говоритс на сайте ЕБРР .

Средства предоставляются под закупку компанией газа в отопительный период.

Предполагается, что реализация проекта позволит "Нафтогазу" закупить газ в объеме до 4% годового потребления Украины.