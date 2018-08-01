ЕБРР собирается предоставить "Нафтогазу" $100 млн на закупку газа
В прошлые годы банк выделял по 300 млн долларов.
Европейский банк реконструкции и развития готовится предоставить "Нафтогазу Украины" $100 млн на закупку газа в рамках возобновляемой кредитной линии на $250 млн, которую организует инвестбанк Goldman Sachs под гарантии американской правительственной организации OPIC (Overseas Private Investment Corporation).
Совет директоров банка рассмотрит этот вопросу ориентировочно 5 сентября 2018 года, говоритс на сайте ЕБРР.
Средства предоставляются под закупку компанией газа в отопительный период.
Предполагается, что реализация проекта позволит "Нафтогазу" закупить газ в объеме до 4% годового потребления Украины.
Напомним, в 2015-2017 годах ЕБРР предоставлял "Нафтогазу" по 300 млн долларов на закупку газа. Украинская компания могла погашать и снова занимать деньги в пределах установленной суммы, чтобы финансировать авансовые закупки газа перед отопительным периодом.В течение трех лет "Нафтогаз" закупил за эти деньги 5,3 млрд кубометров газа на западной границе.
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Финансы
01.08.2018 11:06