Киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и завод "Энергия" перешли в управление "Киевтеплоэнерго"

Коммунальное предприятие до сих пор не обеспечено газом.

Киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и завод "Энергия" перешли в управление "Киевтеплоэнерго"
Фото: Wikimapia

С 1 августа киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод "Энергия" перешли в управление "Киевтеплоэнерго".

Это связано с окончанием срока действия договора между компанией "Киевэнерго" и КГГА на управление энергообъектами коммунальной собственности.

Оно было подписано между "Киевэнерго" и КГГА в 2001 году. Действие соглашение истекало еще 31 декабря 2017 года, но было продлено решениями Киевсовета в соответствии с этапами передачи имущества.

На первом этапе в конце отопительного сезона 2017-2018 годов городскому коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" были переданы теплосети, котельные и районные теплостанции, а также несколько тысяч сотрудников "Киевэнерго".

На втором этапе передачи, который завершился сегодня в полночь, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" приняло ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, обеспечивающие теплоэнергией около 60% киевлян, а также мусоросжигательный завод "Энергия", который утилизирует около 25% твердых бытовых отходов столицы и обеспечивает отоплением и горячей водой порядка 300 столичных жилых многоэтажек.

При этом у "Киевтеплоэнерго" еще нет договора на поставку газа для этих объектов. По этой же причине значительная часть Киева с весны не имеет горячего водоснабжения.

На ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт) работают 4 энергетических блока, а также 5 водогрейных котлов. На ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность — 500 МВт) работают 2 энергетических блока, а также 6 пиковых водогрейных котлов.

"Киевэнерго" принадлежит холдингу ДТЭК, он контролирует 72,39% акций компании. Еще 25% акций контролирует компания Ornex, которая входит в группу СКМ Рината Ахметова.

"Киевтеплоэнерго" принадлежит территориальной общине Киева.


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