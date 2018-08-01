?Высокий суд Лондон провел пятидневное заседание по делу Приватбанка

Рассматривались аргументы и доказательства по иску к Коломойскому и Боголюбову.

Высокий суд Лондон под председательством судьи Джастиса Фанкорта 25-31 июля провел пятидневное заседание по иску Приватбанка к его бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и шести компаниям, находящимся под их контролем.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

В рамках заседания рассматривались аргументы и доказательства по иску и судебному приказу о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска.

"Иск как основание для судебного приказа об аресте активов включает заявления, что господин Коломойский и господин Боголюбов незаконно присвоили из банка 1,9 млрд. долл. США в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевода денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали. Во время заседания, ведущий адвокат ПриватБанка Стивен Смит объяснил, что в период с апреля 2013 года по август 2014 года, господин Коломойский и господин Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществлению выплат по 54 мнимым «договорам поставки» на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий", - заявили в Приватбанке.

Правовая позиция банка заключается в том, что займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату 1,9 млрд. долл. США шести компаниям: TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED и COLLYER LIMITED (все компании созданы в Великобритании), и ROSSYN INVESTING CORP, MILBERT VENTURES INC и ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD (все компании созданы на Британских Виргинских островах).

Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия. Такая схема была воплощением идей господина Коломойского и господина Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций Банка и членами его наблюдательного совета.

Напомним, 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на десятки миллиардов гривен.