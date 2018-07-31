В Киеве мужчина "заработал" почти 7 тыс. гривен на обмене жетонов в метро

Киевлянин обменял 2,3 тыс. старых жетонов на новые.

В Киеве один человек обменял 2 тысячи 300 жетонов метро по 5 гривен на новые - по 8 гривен. Об этом сообщила пресс-секретарь киевского метрополитена Наталка Макогон в Facebook.

По подсчетам, учитывая новую стоимость жетонов, мужчина сэкономил 6900 гривен.

"Загляните в карманы, ящички, сумочки и кошельки, чтобы воспользоваться возможностью. А пока вы это делаете, добавлю, что один запасливый человек принес на обмен 2300 жетонов. Если ездить дважды в день, то это почти на 3,5 лет. Еще двое пассажиров - по 500 и один - 240 жетонов старого образца", - написала она.

Макогон сообщила, что по одному жетону можно поменять в кассах, а больше - в сервисных центрах на станциях "Дорогожичи", "Дарница", "Майдан Независимости" и "Политехнический институт".

В августе обмен будет производиться только в сервисных центрах и уже с доплатой или пропорционально.Напомним, с 14 июля стоимость проезда в общественном транспорте Киева (метро, троллейбусы автобусы, трамваи, фуникулер и городская электричка) увеличилась до 8 гривен.

Приобретенные до повышения стоимости проезда билеты останутся действительными, как и пластиковые бесконтактные карты. С 1 сентября ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца обмену не подлежат и средства за них не возвращаются.