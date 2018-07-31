"Киевтеплоэнерго" не планирует останавливать ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6
"Это создало бы угрозу стабильности электроснабжения Киева".
"Киевтеплоэнерго" не планирует останавливать ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, несмотря на отсутствие контракта с "Нафтогазом" на поставку газа. Этот вопрос вынесен на уровень центральной власти.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Отключение ТЭЦ может привести к угрозе регионального уровня, поэтому для недопущения этой ситуации вопрос вынесен на национальный уровень. Нам нужно решить спорные вопросы, которые еще существуют с «Нафтогазом»... Мы настроены и делаем все, чтобы в ближайшие дни этот вопрос решить", - цитирует Кличко пресс-служба Киевгорадминистрации.
Агентство "Интерфакс-Украина" заявил, что вопрос поставок газа Киеву вынесен на повестку дня Кабинета министров.
"Останавливать станции не планируется – это создало бы угрозу стабильности электроснабжения Киева, особенно учитывая жаркую погоду и активное использование кондиционеров. Компания ищет пути для обеспечения ТЭЦ газом. Сегодня состоится заседание по этому поводу в Кабмине. Среди возможных вариантов рассматривается закупка газа не у "Нафтогаза", а у других поставщиков", - сказал собеседник агентства.
Напомним, Киев завершает прием тепловых сетей от "Киевэнерго", которое использовало их с 2001 года. Финальный этап передачи состоится 1 августа – КП "Киевтеплоэнерго" примет ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод "Энергия".
"Нафтогаз Украины" не подписывает договор с "Киевтеплоэнерго" в связи с отказом КГГА принимать на КП "Киевтеплоэнерго" долги, ранее сформированные "Киевэнерго" перед НАК. В "Нафтогазе" подчеркивают, что такая позиция КГГА вступает в противоречие со ст. 22 закона "О теплоснабжении".
Сложившаяся ситуация привела к тому, что значительная часть столицы все лета не имеет горячего водоснабжения.
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31.07.2018 16:07