"Это создало бы угрозу стабильности электроснабжения Киева".

"Киевтеплоэнерго" не планирует останавливать ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, несмотря на отсутствие контракта с "Нафтогазом" на поставку газа. Этот вопрос вынесен на уровень центральной власти.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Отключение ТЭЦ может привести к угрозе регионального уровня, поэтому для недопущения этой ситуации вопрос вынесен на национальный уровень. Нам нужно решить спорные вопросы, которые еще существуют с «Нафтогазом»... Мы настроены и делаем все, чтобы в ближайшие дни этот вопрос решить", - цитирует Кличко пресс-служба Киевгорадминистрации.

Агентство "Интерфакс-Украина" заявил, что вопрос поставок газа Киеву вынесен на повестку дня Кабинета министров.

"Останавливать станции не планируется – это создало бы угрозу стабильности электроснабжения Киева , особенно учитывая жаркую погоду и активное использование кондиционеров. Компания ищет пути для обеспечения ТЭЦ газом. Сегодня состоится заседание по этому поводу в Кабмине. Среди возможных вариантов рассматривается закупка газа не у "Нафтогаза", а у других поставщиков", - сказал собеседник агентства.

Напомним, Киев завершает прием тепловых сетей от "Киевэнерго", которое использовало их с 2001 года. Финальный этап передачи состоится 1 августа – КП "Киевтеплоэнерго" примет ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод "Энергия".

"Нафтогаз Украины" не подписывает договор с "Киевтеплоэнерго" в связи с отказом КГГА принимать на КП "Киевтеплоэнерго" долги, ранее сформированные "Киевэнерго" перед НАК. В "Нафтогазе" подчеркивают, что такая позиция КГГА вступает в противоречие со ст. 22 закона "О теплоснабжении".

Сложившаяся ситуация привела к тому, что значительная часть столицы все лета не имеет горячего водоснабжения.