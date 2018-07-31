НБУ назначил нового директора центрального хранилища

Его предшественник стал членом Совета Нацбанка.

Национальный банк с 1 августа назначил директором своего центрального хранилища Виталия Брика. Его предшественник Николай Каленский в апреле 2018 года перешел на работу в Совет НБУ.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Брик выиграл конкурс, в котором участвовали девять человек.

Он начал работать в банковской сфере в 1996 году в Здолбуновском отделении Ровенской дирекции АПБ "Украина" в должности начальника отдела финансовой безопасности.

В системе Национального банка находится с 1999 года. Работал в должности ведущего экономиста отдела наличного обращения и кассовых операций Ривненского областного управления Нацбанка и в должности заведующего сектором. В дальнейшем руководил указанным отделом. С 2005 года был назначен заместителем начальника управления Нацбанка в Ривненской области, а с 2015 года - начальником указанного управления. С 2016 года - представитель Нацбанка в Ривненской области.

Центральное хранилище НБУ занимается хранением и выдачей ценностей, банкнот, монет, ведет учет их запасов, организовывает перевозки наличности в регионы.