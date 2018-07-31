Украинский стартап Neoven создал портативную печь, в которой можно разогреть еду, не покидая рабочего места

Neoven - это индивидуальная портативная индукционная печь с дополнительно подключаемыми модулями мини-холодильника, электрочайника и соковыжималки. Устройство работает от трех батарей мощностью 6000 mAh, полностью заряжается в течение двух часов. По данным разработчиков, одного заряда достаточно для работы прибора в течение пяти дней, если использовать его дважды в сутки, пишут AIN.UA .

В стартапе уверены, что их печь решает распространенную проблему. Социальный опрос, проведенный в США , показал, что большинство офисных работников (55,6%) предпочитают обедать прямо на рабочем месте как минимум трижды в неделю. Это экономия и времени, и средств: ланч, принесенный в контейнере из дома, обойдется в $4-5, а обед в кафе — не менее $12. Офисные микроволновки, холодильники и электрочайники, по мнению 70% опрошенных, находятся в неудовлетворительном состоянии. Портативная печь Neoven позволит отказаться от их использования и обедать горячей едой, не покидая рабочего места.

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Для подогрева еды в Neoven используется метод индукционного нагрева с помощью нагревательного элемента Heta. Основное отделение занимает большой контейнер, в который можно ставить еду, предназначенную для нагрева. Нагрев происходит только в этой зоне.

Второе отделение рассчитано на маленький контейнер, в который можно положить салат или фрукты, а также на установку сменных модулей. Конфигурацию модулей можно менять. Оба контейнера – большой и маленький устанавливаются внутрь Neoven с уплотнением — это позволяет переносить жидкие блюда без опасения их пролить.

В наборе: мини-холодильник, модуль чайника, миксер, позволяющий одним движением приготовить свежий сок или коктейль. Модули соединяются с устройством с помощью магнитных контактов, что упрощает сборку и делает ее надежной.

Во внутренней части печи также предусмотрен отсек для столовых приборов, соли, сахара и специй. Столовые приборы имеют специальную форму, чтобы их можно было скрепить вместе с помощью магнитов.

Включать прибор можно напрямую, используя кнопки на основном модуле, или дистанционно со смартфона через мобильное приложение. Доступны два режима включения: срочный и по таймеру. Время на нагрев еды по умолчанию составляет 5 минут.

Ориентировочная стоимость продукта — $199, однако окончательную цену объявят позже.

Neoven позиционируется как бренд потребительской электроники. Стартап основал украинец Максим Наконечный в 2017 году. Сегодня компания базируется в Тель-Авиве, где на данный момент проживает Максим. Здесь ведется разработка и сборка устройства.

«После выставки TechCrunch Tel Aviv 2018, на которой я презентовал Neoven, мы получили хороший фидбэк от Samsung R&D Institute Israel и Bosch (отдел Robert Bosch Venture Capital GmbH). От них поступило предложения о помощи в разработке продукта, а также консультационная поддержка на разных этапах. Поэтому временный переезд в Израиль пошел только на пользу компании», — рассказал AIN.UA Максим Наконечный.

По его словам, на данный момент в команде Neoven 5 человек, все — украинцы. В стартапе участвуют R&D-партнер Денис Галамага и дизайнер Илья Кичук, которые ранее сотрудничали с продуктами iBlazr и Mevics. Основной офис Neoven Наконечный планирует открывать в Украине — Киеве или Одессе.

Стартап развивается за счет собственных средств — на сегодня в проект вложили $30 000. Параллельно Neoven ведет переговоры с венчурными фондами и ангелами.