CEO Lamoda.ua Катерина Микула ушла из компании
В подразделении Lamoda, отвечающем за Украину и Беларусь, сменилась CEO. После трех лет работы Катерина Микула покинула компанию. Ее место заняла Оксана Цвигун, которая проработала в компании более 2,5 лет на должности операционного директора, а до этого — 9 лет на руководящих постах в L’Oreal. Об этом сообщает Ukrainian retail association, пишут
Ольга Цимбал, фото: rau.ua
Катерина Микула возглавила Lamoda в Украине в 2015 году, и стала руководителем Lamoda в Беларуси в начале 2017-го. До прихода в Lamoda Микула работала во главе сервиса коллективных скидок SuperDeal, а еще раньше представляла венчурный фонд e.Ventures в Украине, занималась консультированием на fashion-рынке, участвовала в запуске украинского шоппинг-клуба prestigeshop.com.ua в 2009 году. Катерина пока не сообщила о своих дальнейших карьерных планах.
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