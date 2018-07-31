CEO Lamoda.ua Катерина Микула ушла из компании

В подразделении Lamoda, отвечающем за Украину и Беларусь, сменилась CEO. После трех лет работы Катерина Микула покинула компанию. Ее место заняла Оксана Цвигун, которая проработала в компании более 2,5 лет на должности операционного директора, а до этого — 9 лет на руководящих постах в L’Oreal. Об этом сообщает Ukrainian retail association, пишут AIN.UA.

CEO Lamoda.ua Катерина Микула ушла из компании

Ольга Цимбал, фото: rau.ua

Катерина Микула возглавила Lamoda в Украине в 2015 году, и стала руководителем Lamoda в Беларуси в начале 2017-го. До прихода в Lamoda Микула работала во главе сервиса коллективных скидок SuperDeal, а еще раньше представляла венчурный фонд e.Ventures в Украине, занималась консультированием на fashion-рынке, участвовала в запуске украинского шоппинг-клуба prestigeshop.com.ua в 2009 году. Катерина пока не сообщила о своих дальнейших карьерных планах.


Михаил Сапитон, AIN


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