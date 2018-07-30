Выбраны советники для первых трех объектов "большой приватизации"

Планируется, что большая приватизации начнется осенью этого года.

Выбраны советники для первых трех объектов "большой приватизации"
Фото: zn.ua

Фонд государственного имущества Украины выбрал первых советников для трех объектов "большой приватизации".

Об этом сообщил первый заместитель главы МЭРТ Максим Нефедов.

По его словам, советников получили "Одесский припортовый завод", "Президент Отель" и "Индар". Советником ОПЗ станет компания Pericles Global Advisory. С "Президент Отелем" и "Индаром" будет работать Concorde Capital.

Замглавы МЭРТ сообщил, что следующие три конкурса состоятся завтра.

Министр Кабинета министров Александр Саенко напомнил, что в список "большой приватизации" входит 23 объекта.

"Поэтому нам остается еще для 19 предприятий выбрать советников и начать процесс их подготовки к приватизации. Уже завтра, 31 июля, будем выбирать советников для следующих трех предприятий - "Объединенная горно-химическая компания", "Завод Электротяжмаш" и "Угольная компания "Краснолиманская", - цитирует Саенко пресс-служба Кабмина.

Он отметил, что приватизация всех объектов, кроме одного, будет происходить в соответствии с новым законом о приватизации, поэтому средства, на которые будут приобретаться предприятия, пройдут тщательную проверку, а к самой процедуре не будут допущены лица, связанные с РоSSийской Федерацией.

Конкурсы по отбору советников для "большой приватизации" стартовали 25 июня.

Напомним, 10 мая 2018 года Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2018 год.

Планируется, что большая приватизации начнется осенью этого года.

Ранее в июле Украина начала малую приватизацию через интернет-систему "ProZorro.Продажи".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Аферист продал чужую квартиру почти за 4 млн гривенАферист продал чужую квартиру почти за 4 млн гривен
Украина начала малую приватизацию через интернетУкраина начала малую приватизацию через интернет
В "Киевспецтрансе" готовы взяться за строительство мусороперерабатывающего заводаВ "Киевспецтрансе" готовы взяться за строительство мусороперерабатывающего завода
Приватбанк получил 6,9 млрд гривен чистой прибыли в первом полугодииПриватбанк получил 6,9 млрд гривен чистой прибыли в первом полугодии
На какие работы ждут украинцев в ГерманииНа какие работы ждут украинцев в Германии
Блок рекламы


Похожие новости
Случаи африканской чумы свиней зафиксированы еще в трех областях УкраиныСлучаи африканской чумы свиней зафиксированы еще в трех областях Украины
Правительственный комитет одобрил 26 объектов большой приватизацииПравительственный комитет одобрил 26 объектов большой приватизации
В Виннице СБУ провела обыск сразу в трех IT-компанияхВ Виннице СБУ провела обыск сразу в трех IT-компаниях
Порошенко отметил трехкратный рост инвестиций в украинские IT-компанииПорошенко отметил трехкратный рост инвестиций в украинские IT-компании
Шахтеры на Донбассе объявили забастовку из-за трехмесячных долгов по зарплатеШахтеры на Донбассе объявили забастовку из-за трехмесячных долгов по зарплате
Южанина анонсировала возможную отмену закона «о трех посылках»Южанина анонсировала возможную отмену закона «о трех посылках»
Курс доллара в Украине продолжил рост после скачка до трехлетнего пикаКурс доллара в Украине продолжил рост после скачка до трехлетнего пика
Реформа ЖКХ: В Запорожье суд признал незаконной работу трех управляющих компанийРеформа ЖКХ: В Запорожье суд признал незаконной работу трех управляющих компаний
В Ассоциации солнечной энергетики рассказали о планах построить 10 объектов после запуска инвестиционных фондовВ Ассоциации солнечной энергетики рассказали о планах построить 10 объектов после запуска инвестиционных фондов
Украинская судоходная компания одной из первых в мире начнет принимать оплату в биткоинахУкраинская судоходная компания одной из первых в мире начнет принимать оплату в биткоинах
Последние новости
Подгружаем последние новости