Выбраны советники для первых трех объектов "большой приватизации"

Планируется, что большая приватизации начнется осенью этого года.

Фонд государственного имущества Украины выбрал первых советников для трех объектов "большой приватизации".

Об этом сообщил первый заместитель главы МЭРТ Максим Нефедов.

По его словам, советников получили "Одесский припортовый завод", "Президент Отель" и "Индар". Советником ОПЗ станет компания Pericles Global Advisory. С "Президент Отелем" и "Индаром" будет работать Concorde Capital.

Замглавы МЭРТ сообщил, что следующие три конкурса состоятся завтра.

Министр Кабинета министров Александр Саенко напомнил, что в список "большой приватизации" входит 23 объекта.

"Поэтому нам остается еще для 19 предприятий выбрать советников и начать процесс их подготовки к приватизации. Уже завтра, 31 июля, будем выбирать советников для следующих трех предприятий - "Объединенная горно-химическая компания", "Завод Электротяжмаш" и "Угольная компания "Краснолиманская", - цитирует Саенко пресс-служба Кабмина.

Он отметил, что приватизация всех объектов, кроме одного, будет происходить в соответствии с новым законом о приватизации, поэтому средства, на которые будут приобретаться предприятия, пройдут тщательную проверку, а к самой процедуре не будут допущены лица, связанные с РоSSийской Федерацией.

Конкурсы по отбору советников для "большой приватизации" стартовали 25 июня.

Напомним, 10 мая 2018 года Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2018 год.

Планируется, что большая приватизации начнется осенью этого года.

Ранее в июле Украина начала малую приватизацию через интернет-систему "ProZorro.Продажи".