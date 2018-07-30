Верховный суд поддержал НБУ в споре с клиентом ПриватБанка

Третьим лицом в споре выступил ПриватБанк.

Верховный Суд Украины 17 июля поддержал правовую позицию Национального банка в споре с клиентом ПриватБанка, который подал иск с просьбой признать противоправной бездеятельность регулятора из-за неотнесения банка к категории проблемных.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Третьим лицом в споре выступил ПриватБанк.

Суд пришел к выводу, что при отсутствии такого критерия, как "систематичность", у НБУ не возникает обязанности принимать решение об отнесении банка к категории проблемных в связи с непредставлением и необнародованием годовой отчетности в установленный срок. В иске не уточняется за какой период банк несвоевременно обнародовал отчетность. В то же время само исковое заявление было подано до национализации ПриватБанка - в мае 2016 года.

В итоге суд посчитал, что применение НБУ меры воздействия в виде письменного предостережения является адекватным содеянному нарушению.

Верховный Суд также указал, что "под противоправной бездеятельностью субъекта властных полномочий следует понимать внешнюю форму поведения этого органа, которая заключается в неприятии решения или в неосуществлении юридически значимых и обязательных действий в пользу заинтересованных лиц, которые на основании закона или иного нормативно-правового регулирования отнесены к компетенции субъекта властных полномочий, были объективно необходимыми и реально возможными для реализации, но фактически не были осуществлены".

Нацбанк считает это решение "одним из примеров обеспечения принципа верховенства права в современных условиях реформирования правосудия" и ожидает, что в дальнейшем суды будут учитывать правовую позицию Верховного Суда в подобных спорах.

Напомним, в апреле суд отменил распоряжение НБУ о проверке Приватбанка, которая привела к его национализации.