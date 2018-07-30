?Проректор одесского вуза за взятку "сдавал" отдыхающим здание с причалом

Правоохранители задержали его при получении 62,5 тыс. грн.

В Одессе правоохранители разоблачили во взяточничестве проректора государственного университета.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

По данным ведомства, один из проректоров вуза требовал 310 тыс. гривен от представителя предприятия за заключение с ним договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих.

Проректор был задержан при получении первого "транша" взятки.

"В понедельник, 30 июля, во время передачи первого транша в сумме 62,5 тыс. грн педагога разоблачили правоохранители в его рабочем кабинете", - говорится в сообщении.

Фото: od.gp.gov.ua

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее при получении $5 тыс. взятки была задержана сотрудница Одесской музыкальной академии.