Tesla начала продавать доски для серфа за $1500. Sold out наступил за пару часов

Автомобильная компания Tesla открыла запустила новый товар в своем магазине аксессуаров. Это доска для серфинга по цене $1500 за штуку. Как сообщает TechCrunch, все запасы были проданы за несколько часов, пишут AIN.UA .

В описание товара говорится, что это лимитированный брендированный товар — всего будет изготовлено 200 штук. Покрывают доску тем же, чем и автомобили Tesla, она усилена углеродным волокном, а дизайн вдохновлен интерьером автомобилей компании.

Доски создавались в сотрудничестве с компанией Lost Surfboards. Как отмечают журналисты TechCrunch, цена сильно выше типичной для этой компании: она продает серфы по $700-800 за штуку. Видимо, лимитированность и стала причиной двукратного роста ценника.

Компании Илона Маска не первый раз выпускают необычный мерч. Ранее, например, The Boring Company выпустила фирменные огнеметы и продала все запасы за 4 дня, заработав $10 млн.