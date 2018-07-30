Tesla начала продавать доски для серфа за $1500. Sold out наступил за пару часов
Автомобильная компания Tesla открыла запустила новый товар в своем магазине аксессуаров. Это доска для серфинга по цене $1500 за штуку. Как сообщает TechCrunch, все запасы были проданы за несколько часов, пишут
В описание товара говорится, что это лимитированный брендированный товар — всего будет изготовлено 200 штук. Покрывают доску тем же, чем и автомобили Tesla, она усилена углеродным волокном, а дизайн вдохновлен интерьером автомобилей компании.
Доски создавались в сотрудничестве с компанией Lost Surfboards. Как отмечают журналисты TechCrunch, цена сильно выше типичной для этой компании: она продает серфы по $700-800 за штуку. Видимо, лимитированность и стала причиной двукратного роста ценника.
Компании Илона Маска не первый раз выпускают необычный мерч. Ранее, например, The Boring Company выпустила фирменные огнеметы и продала все запасы за 4 дня, заработав $10 млн.
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Финансы
30.07.2018 21:04