Минобороны просит 4,5 млрд гривен, чтобы поднять зарплаты всем военным

С 1 октября рядовые смогут получать по 9 тыс. грн, офицеры - по 15.

Министерство обороны Украины намерено поднять зарплаты военнослужащих с 1 октября этого года. Решение о повышении выплат приняли в ведомстве, однако для реализации проекта необходимо дополнительное финансирование в сумме 4,5 млрд гривен. Как сообщает Ukrainian Military Pages, cоответствующее письмо за подписью Министра обороны Степана Полторака направлено премьер-министру Владимиру Гройсману.

В письме отмечается, что недостаточный уровень денежного обеспечения является основной причиной увольнения из рядов Вооруженных Сил Украины после окончания контракта (36% опрошенных). Всего с января по июнь уволились 11 тыс.офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще 18 тысяч могут уволиться до конца 2018 года.

"На начало 2016 года минимальное денежное обеспечение военных составляло 7 тыс.грн. В то время это была весьма значительная сумма, которая составляла около 5 размеров минимальной заработной платы и почти 1,6 размера средней зарплаты по стране. После повышения социальных стандартов с 1 января 2017 года, соответствующие соотношения составляли 2,2 и 0,89 раза, что привело к ухудшению материального положения военнослужащих. Это спровоцировало отток военнослужащих - подготовленных специалистов, на подготовку которых уже были потрачены большие средства", - сказано в письме.

Министерство предлагает поднять зарплату рядовым до 9 тыс. гривен, а офицерскому составу - до 15,3 тыс. грн.

Кроме того, план управления и развития Вооруженных Сил Украины предусматривает в 2019 году повышение базового денежного довольствия до 15 тыс. гривен для военнослужащих первый год по контракту. Зарплаты остальных военных поднимутся пропорционально этой базовой ставке.

Напомним, Кабинет министров собирается запретить выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины.