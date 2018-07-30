Аналитики остались разочарованы квартальным отчётом Intel

Аналитики остались разочарованы квартальным отчётом Intel

В четверг компания Intel опубликовала отчёт за второй квартал текущего года, в котором отчиталась о весьма неплохих доходах. Несмотря на это, представленные в нём данные отнюдь не воодушевили инвесторов, и в результате курс акций компании упал более чем на 8%. Кроме того, многие аналитики выразили обеспокоенность будущим компании.

Так инвестиционный банк Bank of America Merrill Lynch понизил рейтинг акций Intel с «рекомендованы к покупке» до нейтрального. Также аналитики отмечают, что компания так и не решила проблемы, связанные с самыми большими рисками. Конечно же, опасения инвесторов вызваны огромной задержкой Intel в освоении новой 10-нм технологии производства. В квартальном отчёте компании говорится, что она сможет приступить к массовому производству 10-нм продукции, в том числе и процессоров, только к концу 2019 года. А ведь изначально планировалось начать 10-нм производство в 2014 году.

Аналитики остались разочарованы квартальным отчётом Intel

В свою очередь компания AMD, пользующаяся услугами контрактных производителей вроде TSMC, планирует начать поставки 7-нм продукции уже к концу текущего года. Аналитики отмечают, что у AMD сейчас наметилась отличная динамика роста, коей раньше никогда не было, и она попросту разрушает бизнес-модель Intel. Кстати, акции AMD после недавней публикации ею своего квартального отчёта устремились вверх.

Аналитики остались разочарованы квартальным отчётом Intel

Отмечается также, что Intel вполне может утратить свою «почти монополистическую» позицию на рынке процессоров, которая позволяла ей устанавливать более высокие цены. Из этих слов напрашивается вывод, что скоро Intel будет просто вынуждена снижать цены на свои процессоры. Аналитики Stifel, комментируя ситуацию с 10-нм техпроцессом, отметили, что Intel также столкнётся с увеличением затрат, которые потребуются на наращивание 10-нм производства, что также пагубно скажется на валовой прибыли.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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