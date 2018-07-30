Coca-Cola поднимет цены на напитки из-за пошлин Трампа
Coca-Cola вынуждена повысить стоимость своей продукции из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт алюминия, из которого изготавливаются банки для напитков.
Об этом заявил генеральный директор Coca-Cola Джеймс Квинси, передает
Он отметил, что компания испытывает финансовое давление, связанное с новыми тарифами на сталь и алюминий Трампа.
«Мы вынуждены с нашими партнерами по розливу посреди года увеличить цены в нашей отрасли по производству напитков, что довольно необычно», — заявил Квинси. “Но стоимость стали и алюминия растет. Растет и цена труда”, – указал он.
Когда именно произойдет повышение цен и на сколько вырастет стоимость напитков, Квинси не уточнил. Также пока неизвестно, будет ли данное решение будет касаться зарубежных рынков, или коснется только США.
Вместе с тем, директор отметил, что Coca-Cola имеет небольшое преимущество перед другими компаниями, потому что ее продукция производится на местном уровне. «Мы очень сфокусированы на создании местного бизнеса, с местными фабриками, с местными рабочими местами», — сказал он.
Директор сообщил, что прибыли и доходы во втором квартале лучше, чем ожидалось, благодаря усилиям, направленным распространение диетических напитков по всему миру. Однако, по его словам: «Меньшие продажи и более высокие тарифы будут означать уменьшение экономического роста и, в конечном итоге, это повлияет на нас».
Как известно, Администрация Трампа ввела тарифы на импорт стали и алюминия из многих стран, включая союзников Канаду, Мексику и Европейский Союз, которые начали ответные мероприятия.
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30.07.2018 12:26