Сооснователь Uber запустит криптобиржу без комиссий

Криптобиржа Voyager будет работать с наиболее популярными криптовалютами как агрегатор сторонних предложений. Пользователи смогут выбратьнаиболее выгодный курс и провести обмен без комиссии.

Зарабатывать биржа хочет на услугах для профессиональных криптоинвесторов изменении курсов за время обработки сделки.

Группа инвесторов, в числе которых бывший технический директор Uber Оскар Салазар, запускает платформу обмена криптовалют Voyager. Сервис будет собирать данные о курсах криптовалют с десяти криптообменников, а также трех маркет-мейкеров из США и других стран. Как отмечает Fortune, приложение будет работать по принципу агрегатора и поможет инвесторам подобрать наиболее выгодный курс.

Voyager не будет брать комиссию за услуги — и называет это главным преимуществом платформы. Большинство криптобирж взимают дополнительную плату как за обмен, так и за внесение или снятие денег со счета или карты. У Coinbase, к примеру, комиссия составляет 1,49% и 3,99% соответственно. Компания планирует работать с пятнадцатью наиболее популярными криптовалютами, включая биткойн и эфир. Здесь придется конкурировать с приложением Robinhood, которое специализируется на торговле ценными бумагами, но с недавних пор также проводит операции с криптовалютами без комиссии. Однако платформа Robinhood пока поддерживает лишь пять видов «крипты» и взимает небольшой процент за активы на счетах пользователей. Основатели Voyager планируют зарабатывать на разнице курсов во время запроса и после завершения сделки.

В тестовом режиме Voyager начнет работать на этой неделе, а мобильное приложение обещает представить в октябре. Пока у компании есть разрешение на работу лишь пяти штатах Америки, но в будущем стартап рассчитывает охватить как минимум 40 штатов.

Со временем биржа добавит на платформу дополнительные услуги для хедж-фондов и профессиональных инвесторов, а также запустит новостную ленту и сервис аналитики.

Источник: hightech.plus


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