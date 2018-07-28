"Приватбанк" предупредил о возможных сбоях в работе электронного банкинга и терминалов

Банк будет обновлять технические системы.

"Приватбанк" предупредил о возможных сбоях в работе электронного банкинга и терминалов
Фото: Сергей Нужненко

В работе системы электронного банкинга и терминалов самообслуживания "ПриватБанка" возможны сбои из-за проведения 28-29 июля очередного этапа регламентных работ технических комплексов и систем безопасности банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Основные этапы регламентных работ, которые включают обновление оборудования и технологических систем банка, будут проводиться 29 июля в ночное время, когда нагрузка на сервисы минимальна, информирует финустанова.

"В ходе обновления технических средств в период с 1:00 до 5:00 29 июля 2018 года возможны краткосрочные сбои при проведении некоторых видов операций физических и юридических лиц через системы электронного банкинга и терминалы самообслуживания", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 июля в системе ПриватБанка по всей Украине произошел сбой.


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