РоSSияне массово избавляются от своих дач в Финляндии

РоSSияне все реже покупают недвижимость в Финляндии. В то же время они все чаще стали избавляться от своих дач.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Yle, проведенного среди агентов недвижимости в Восточной и Юго-Восточной Финляндии, передает Европейская правда.

Пик интереса к финской недвижимости среди россиян пришелся на период десятилетней давности, но несколько лет назад агенты заметили, что вместо покупки россияне стали выставлять свои коттеджи на продажу. Они объясняют это явление проблемами в роSSийской экономике и ухудшением курса рубля.

Представитель агентства SKV Kiinteist?v?litys в Куопио Юкка Лескинен рассказывает, что сейчас у него на продажу есть полдюжины дач россиян.

«Большинство из них — дачи на берегу водоемов, но есть и несколько коттеджей на горнолыжном курорте Тахко».

Как правило, речь идет о коттеджах площадью 200-300 квадратов, средняя цена которых варьируется от 100 тыс. до 150 тыс. евро.

В агентстве Kiinteist?maailma в Савонлинна говорят, что россияне обращаются почти еженедельно.

Содержать такие дома, однако, стало дороже, и поэтому от них хотят избавиться. Для россиян ситуация на рынке, однако, проблематична, поскольку в течение некоторого времени цены падают.

«Иногда они так задирают цены, что мы не берем такие объекты на продажу», — говорит Ниина Тиайнен из агентства Karjalan kiinteist?v?litys в Лаппеенранте.

Проблемой иногда становится и то, что потенциальные покупатели, финны, не доверяют качеству ремонта, сделанного русскими, говорится в материале. Финны также боятся, что не смогут найти бывшего хозяина, если в доме возникнут какие-то проблемы.

«Если роSSийские владельцы сами строили или делали ремонт, то продать такой дом трудно», — говорит Энсио Пулккинен из агентства In and Out в Иматра.

По словам Сеппо Кайрикко, в среднем ценовой потолок в регионе Савонлинна сейчас составляет около 100 тыс. евро. Не все россияне, однако, понимают, что уровень цен упал, и просят за свои дома нереалистичные суммы.

Примерно в половине случаев россияне готовы продать свой дом за убыточной цене. Иногда удается продать и дорогой дом, но это очень редко в нынешней рыночной ситуации, говорит Кайрикко.

В регионе Савонлинна летом в этом году наблюдается небольшое смещение в обратную сторону, то есть из РоSSии несколько раз обращались за информацией об объектах, которые продаются. Но никаких сделок, однако, пока не заключено.

«В целом россияне избавляются недвижимости в Финляндии», — уверен Кайрикко.

Также Юкка Лескинен из Куопио говорит, что покупатели сейчас почти без исключения — финны.

В то же время начальник отдела продаж Тийна Кютесалми из SKV Kiinteist?v?litys в Иматра сообщила, что и в этом году россияне купили несколько объектов недвижимости. В целом, по ее словам, в активности россиян на финском рынке недвижимости в последние годы не было резких изменений.

Полиция безопасности Финляндии подозревала, что приобретенная иностранцами в стране недвижимость может быть использована для военных целей.


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