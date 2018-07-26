В Украине вводят электронные аукционы на пользование недрами

За торгами можно будет наблюдать в любой точке мира при наличии интернета.

Кабмин принял постановление об открытии геоинформации и одобрил запуск с 1 сентября пилотного проекта проведения электронных аукционов на пользование недрами.

Соответствующие постановления были приняты на заседании правительства в четверг, передает УНИАН.

"Сейчас мы принимаем пакет очень важных решений, которые полностью разрушают коррупцию в недропользовании в Украине. Я понимаю, что этот шаг будет оценен в специфических кругах негативно и мы наживаем себе еще больше врагов, но мы честно поступаем по отношению к Украине и украинцам", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В свою очередь временно исполняющий обязанности главы Госгеонедр Олег Кирилюк сообщил, что предлагаемая система электронных аукционов имеет ряд преимуществ над аукционами, которые проходят в Украине сейчас. "В первую очередь, это публичность и открытость, возможность отследить все этапы продажи разрешений, использование электронной площадки и возможность участия в торгах из любого места, честные и открытые правила, формирование настоящей, рыночной цены, сокращение периода проведения аукционов и одно из наиболее главных – отсутствие контакта с чиновниками", - сказал он.

Кирилюк рассказал, что для участия в аукционе потенциальному недропользователю необходимо авторизоваться на сайте электронных торгов, зарегистрироваться по каждому выбранному лоту, внести гарантированный взнос, который составляет 20% от начальной стоимости лота.

"Фактически, за проведением электронных торгов можно будет наблюдать в любой точке мира при наличии интернета", - отметил глава Госгеонедр. Также он сообщил, что решением правительства либерализируется доступ к геоинформации, что предусматривает создание госреестра геологической информации, продолжение процесса оцифровки вторичной геоинформации, отмену платы за пользование геоинформацией, предоставляется право распоряжаться собственной геоинформацией, а также совершенствуется подсчет стоимости геологической информации.

"Открыв и оцифровав геологическую информацию, мы сможем предоставить полную информацию всем инвесторам о полезных ископаемых, которые находятся на территории Украины, что позволит привлечь миллиардные инвестиции в нашу страну", - отметил Кирилюк.