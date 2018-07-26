Киев реконструирует ливнестоки у метро "Левобережная" за 190 млн гривен

Дата начала работ пока не сообщается.

Киев реконструирует ливнестоки у метро "Левобережная" за 190 млн гривен
Фото: Инна Холодова/facebook

Киев планирует провести реконструкцию дождевой канализации по Броварскому проспекту от станции метро "Левобережная" до Моста метро стоимостью 190 млн гривен.

Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор", передает "Интерфакс-Украина".

"Полный комплекс работ по реконструкции дождевой канализации по проспекту Броварскому от ул. Шептицкого до Моста метро через Русановский пролив - 190 млн гривен", - говорится в сообщении.

Гендиректор "Киевавтодора" Александр Густелев отметил, что реконструкция будет длиться, по меньшей мере 1,5 - 2 года.

"Сама реконструкция предусматривает полную реконструкцию системы ливневой канализации. Не только в зоне метро, но и полностью переходов, увеличение пропускной способности. Там полностью изменение системы канализации, согласно и строительным нормам, и инженерным разработкам", - сказал он.

По словам Густелева, дата начала реконструкции пока неизвестна.

Напомним, в среду в Киеве из-за сильного ливня в некоторых районах затопило улицы и подземные переходы. В частности, проблемы были в районе метро "Левобережная", где после выпадения обильных осадков традиционно затапливается автодорога, проходящая под мостом.

Станция и путепровод были сооружены в 1965 году посреди малоэтажной индивидуальной застройки, которую впоследствии сменила высотная, а развязка возле станции превратилась в крупный транспортный узел. Подтопления в районе Левобережной происходят регулярно из-за недостатков инженерных коммуникаций. При реконструкции площади к "Евровидению-2017" систему ливнестоков не усовершенствовали.


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