Киев реконструирует ливнестоки у метро "Левобережная" за 190 млн гривен

Дата начала работ пока не сообщается.

Киев планирует провести реконструкцию дождевой канализации по Броварскому проспекту от станции метро "Левобережная" до Моста метро стоимостью 190 млн гривен.

Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор", передает "Интерфакс-Украина".

"Полный комплекс работ по реконструкции дождевой канализации по проспекту Броварскому от ул. Шептицкого до Моста метро через Русановский пролив - 190 млн гривен", - говорится в сообщении.

Гендиректор "Киевавтодора" Александр Густелев отметил, что реконструкция будет длиться, по меньшей мере 1,5 - 2 года.

"Сама реконструкция предусматривает полную реконструкцию системы ливневой канализации. Не только в зоне метро, но и полностью переходов, увеличение пропускной способности. Там полностью изменение системы канализации, согласно и строительным нормам, и инженерным разработкам", - сказал он.

По словам Густелева, дата начала реконструкции пока неизвестна.

Напомним, в среду в Киеве из-за сильного ливня в некоторых районах затопило улицы и подземные переходы. В частности, проблемы были в районе метро "Левобережная", где после выпадения обильных осадков традиционно затапливается автодорога, проходящая под мостом.

Станция и путепровод были сооружены в 1965 году посреди малоэтажной индивидуальной застройки, которую впоследствии сменила высотная, а развязка возле станции превратилась в крупный транспортный узел. Подтопления в районе Левобережной происходят регулярно из-за недостатков инженерных коммуникаций. При реконструкции площади к "Евровидению-2017" систему ливнестоков не усовершенствовали.