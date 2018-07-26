Чистая прибыль Qualcomm за год выросла на 41%

Согласно отчету компании Qualcomm за третий квартал текущего года, ее прибыль за данный период достигла $5,6 млрд. За аналогичный период прошлого года эта цифра равнялась $5,4 млрд. А во втором квартале 2018 года прибыль производителя чипсетов составляла $5,3 млрд.

Операционная прибыль Qualcomm достигла $0,9 млрд. Почти столько же было и прошлом квартале. А вот в третьем квартале 2017 года операционная прибыль составляла $0,8 млрд.