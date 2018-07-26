Совет финансовой стабильности призвал возобновить сотрудничество с МВФ

Без реформ, требуемых Фондом, Украина не сможет привлекать кредиты.

Совет финансовой стабильности Украины, в состав которого входят руководители всех финансовых регуляторов и Министерства финансов, признал задержку с возобновлением сотрудничества с МВФ ключевым риском для украинской экономики.

Об этом говорится на сайте Минфина.

"Совет подчеркнул, что осуществление структурных реформ, предусмотренных программой сотрудничества с МВФ , является крайне важным для макрофинансовой стабильности и доступа к финансированию от МВФ и других международных партнеров. Это особенно важно для сохранения спроса на украинские суверенные обязательства в условиях глобальной тенденции выхода инвесторов из активов развивающихся рынков и с учетом необходимости осуществлять значительные по объему выплаты по внешнему государственному долгу в течение следующих двух лет", - говорится в сообщении.

При этом, рассматривая текущую макроэкономическую ситуацию в целом, Совет подчеркнул ускорение темпов экономического роста с начала года на фоне активного частного потребления и инвестиционного спроса, а также стабильную ситуацию на валютном рынке и замедление темпов инфляции.

В заседании совета приняли участие глава Национального банка Украины Яков Смолий, и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), Игорь Пашко, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин и других представителей указанных учреждений.

Напомним, что по словам главы совета Национального банка Богдана Данилишина, Украина выполнила все требования Международного валютного фонда для следующего транша, кроме повышения цены на газ.

Действующая программа МВФ по кредитованию экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) началась в марте 2015 года и будет длиться до марта 2019 года.

Общий объем программы составил 17,5 млрд долларов, тогда как Украина пока привлекла только 8,7 млрд долларов из всей суммы (первый транш на 5 млрд долларов - в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года).