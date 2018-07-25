НКРЭКУ сократила сроки оплаты счетов за электричество
Население должно оплачивать счет за 10 дней, а промышленные потребители - за 5.
Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сократила предельные сроки ежемесячной оплаты для клиентов, а также условия отключения должников. Теперь украинцы должны оплачивать счета за электроэнергию до 20 числа, сообщает пресс-служба ведомства.
Если договор об энергоснабжении не указывает другие сроки, потребитель должен оплачивать выставленный счет в 10-дневный срок (для бытовых потребителей) и в пятидневный срок - для небытовых потребителей.
В случае задолженности энергопоставщик обязан уведомить должника о возможном отключении за 10 рабочих дней. Для возобновления поставок необходимо погасить долги, а также расходы на повторное подключение.
Новые правила действительны для всех энергопоставщиков и их клиентов.
Напомним, ранее НКРЭКУ выдала коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" лицензию на осуществление хоздеятельности по производству электрической и тепловой энергии.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
25.07.2018 12:56