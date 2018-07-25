НКРЭКУ сократила сроки оплаты счетов за электричество

Население должно оплачивать счет за 10 дней, а промышленные потребители - за 5.

НКРЭКУ сократила сроки оплаты счетов за электричество
Фото: lg.ua

Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сократила предельные сроки ежемесячной оплаты для клиентов, а также условия отключения должников. Теперь украинцы должны оплачивать счета за электроэнергию до 20 числа, сообщает пресс-служба ведомства.

Если договор об энергоснабжении не указывает другие сроки, потребитель должен оплачивать выставленный счет в 10-дневный срок (для бытовых потребителей) и в пятидневный срок - для небытовых потребителей.

В случае задолженности энергопоставщик обязан уведомить должника о возможном отключении за 10 рабочих дней. Для возобновления поставок необходимо погасить долги, а также расходы на повторное подключение.

Новые правила действительны для всех энергопоставщиков и их клиентов.

Напомним, ранее НКРЭКУ выдала коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" лицензию на осуществление хоздеятельности по производству электрической и тепловой энергии.


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