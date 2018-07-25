Холдинг Alphabet увеличил выручку на 26%

Холдинг Alphabet обнародовал финансовый отчёт за II квартал 2018 года, исходя из которого выручка увеличилась на 26% и составила $32,7 млрд.

Google

В то же время чистая и операционная прибыль снизилась по сравнению с прошлым годом – чистая с $3,5 млрд до $3,2 млрд, а операционная – с $4,1 до $2,8 млрд. Стоит заметить, что прошлонедельный штраф Google в размере €4,34 млрд уже отражён в отчёте.

Традиционно практически весь доход холдинга Alphabet является заслугой Google – её выручка за I квартал составила $32,5 млрд, а операционная прибыль за исключением штрафа – $8,959 млрд.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
ЕБРР выделил Украине еще €250 млн на финансирование проектов «зеленой» энергетикиЕБРР выделил Украине еще €250 млн на финансирование проектов «зеленой» энергетики
РАЭС начала сверхпроектную эксплуатацию энергоблока №3РАЭС начала сверхпроектную эксплуатацию энергоблока №3
Польша выкупила Гданьскую судоверфь у ТарутыПольша выкупила Гданьскую судоверфь у Таруты
"Днепразот" возобновил выпуск жидкого хлора"Днепразот" возобновил выпуск жидкого хлора
Суд в Хмельницкой области обязал мужчину вернуть долг 15-летней давности с процентамиСуд в Хмельницкой области обязал мужчину вернуть долг 15-летней давности с процентами
Блок рекламы


Похожие новости
Украина увеличила производство колбасыУкраина увеличила производство колбасы
Microsoft обошёл Alphabet по рыночной капитализацииMicrosoft обошёл Alphabet по рыночной капитализации
Украина резко увеличила экспорт лекарств в РоSSиюУкраина резко увеличила экспорт лекарств в РоSSию
Кабмин увеличил зарплаты мэров городов-миллионников до 12,2 тыс. гривенКабмин увеличил зарплаты мэров городов-миллионников до 12,2 тыс. гривен
В 2017 году "Нафтогаз" увеличил прибыль в полтора раза до 39 млрд грнВ 2017 году "Нафтогаз" увеличил прибыль в полтора раза до 39 млрд грн
В Украине увеличились тарифы на электроэнергию для промышленности
Бюджет судебной системы увеличился за год почти на 5 млрд грнБюджет судебной системы увеличился за год почти на 5 млрд грн
«Авіакон» за 27 мільйонів скупився вертолітними лопатями, які виробляє підсанкційний російський холдинг
«ПриватБанк» увеличил сеть cashless до 150 тысяч
НКРЭКУ увеличила объем штрафов с облэнерго почти в 10 раз за годНКРЭКУ увеличила объем штрафов с облэнерго почти в 10 раз за год
Последние новости
Подгружаем последние новости