Холдинг Alphabet увеличил выручку на 26%

Холдинг Alphabet обнародовал финансовый отчёт за II квартал 2018 года, исходя из которого выручка увеличилась на 26% и составила $32,7 млрд.

В то же время чистая и операционная прибыль снизилась по сравнению с прошлым годом – чистая с $3,5 млрд до $3,2 млрд, а операционная – с $4,1 до $2,8 млрд. Стоит заметить, что прошлонедельный штраф Google в размере €4,34 млрд уже отражён в отчёте.