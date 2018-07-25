Швейцария передала Украине документы о банковских счетах Бондика

На счете Бондика арестованы 7 млн евро и 21 млн долларов США.

Федеральное ведомство юстиции Швейцарии передало Генеральной прокуратуре Украины документы, которые станут доказательствами по уголовному делу о хищении средств "Укртрансаммиака".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, речь идет о банковском счете в одном из швейцарских банков, подконтрольном бывшему главе "Укртрансаммиака", соратнику беглого президента Виктора Януковича Виктору Бондику.

В ведомстве подозревают, что выведенные Бондиком средства могли быть украдены у государственного предприятия. На счете Бондика арестованы 7 млн евро и 21 млн долларов США .

Украинские правоохранители смогут вернуть эти средства государству, если докажут их незаконное происхождение.

Отмечается также, что передача документов стала возможной после решения высшей судебной инстанции Швейцарии - Федерального суда. Бондик и его адвокаты годами противились передаче доказательств украинской стороне и отрицали, что деньги имеют незаконное происхождение.

Напомним, уголовное дело по факту растраты средств "Укртрансамиака" ГПУ открыла еще в декабре 2013 года. Сначала речь шла лишь о растрате 6,5 млн гривен за оборудование, которое так и не и было установлено. В течение 2014 года к делу добавили новые масштабные эпизоды по подозрению в хищении и выводе в оффшоры десятков миллионов гривен. Всего в данном деле уже 12 эпизодов, общая сумма ущерба по которым превышает 700 млн гривен.

Ситуация с "Укртрансамиаком" была одним из краеугольных камней в конфликте экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса с депутатом Игорем Кононенко. По утверждению Абромавичуса, Кононенко лоббировал назначение определенного человека на должность и.о. руководителя "Укртрансамиака". Впоследствии этот эпизод стал предметом рассмотрения в суде.

Где сейчас находится Бондик, неизвестно. В базе розыска МВД его фамилии нет. В то же время, в сентябре 2017 по делу о хищениях в "Укртрансамиаке" состоялось первое задержание: под стражу взяли и.о. директора госпредприятия Игоря Трегубенко, бывшего заместителя Бондика. При этом задержание произошло не по ордеру ГПУ, а по ордеру Национального антикоррупционного бюро, которое параллельно взялось за расследование этого дела в феврале 2016 года.

"Укрхимтрансаммиак" был создан в 2001 году и является монополистом в Украине по транспортировке жидкого аммиака по магистральным трубопроводам.