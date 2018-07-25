Пентагон выделил $307,5 млн на производство Javelin

США собираются экспортировать ПТРК в Украину, Эстонию, Литву, Турцию, Тайвань и Австралию.

Пентагон выделил $307,5 млн на производство Javelin
Фото: wikimedia.org

Пентагон заключил контракт на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin на 307,5 млн долларов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Производить ПТРК будет консорциум Raytheon-Lockheed Martin. Комплексы предназначены для экспорта в Украину, Эстонию, Литву, Турцию, Тайвань и Австралию.

По условиям контракта, эта партия Javelin должна быть готова к 31 августа 2021 года.

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине в декабре 2017 года.

Напомним, Украина получила первые Javelin в апреле 2018 года.Однако ВСУ смогут использовать их в зоне боевых действий лишь в случае наступления противника.

В мае президент Петр Порошенко принял участие в испытаниях американских противотанковых комплексов Javelin.


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