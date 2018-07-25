Представитель Коломойского: такой структуры, как "группа Приват", нет

"Напротив, децентрализованный подход к управлению активами Коломойского постепенно совершенствовался".

Поверенный бизнесмена Игоря Коломойского Ричард Дэвид Уа (Richard David Waugh) заявил, что группа "Приват" не имеет единой холдинговой структуры или доминирующего элемента, из которого осуществляется управление всеми активами группы.

"Хотя украинские СМИ часто упоминают о группе "Приват", такой юридической или холдинговой структуры нет. Напротив, со временем децентрализованный подход к управлению активами постепенно совершенствовался", - цитирует поверенного агентство "Интерфакс-Украина".

Представитель украинского бизнесмена отметил, что круг бизнес-интересов его доверителя является очень широким. Коломойский владеет активами в добыче и торговле ферросплавами, пассажирскими авиаперевозками, медиа и телевидении, недвижимостью, в транспортировке и торговле нефтепродуктов, нефтегазовыми активами, телекоммуникационными, инвестициями в фининструменты, металлы и прочими активами.

В случае возникновения необходимости переместить ликвидные средства от одного актива другому подобные перечисления оформляются как внутреннее кредитование. Соответствующие сделки документируются. Тем не менее, это не является необычным, если сроки кредитования продлеваются.

"Основной причиной для такого кредитования является то, что Коломойский не держит в распоряжении значительные суммы наличных, поэтому он не может просто вливать капитал в бизнесы", - сообщил представитель украинского бизнесмена.

Ричард Дэвид Уа также обратил внимание, что Коломойский не является пассивным инвестором, а вовлечен в управление подконтрольными бизнесами. В то же время такое управление осуществляется не напрямую. Он имеет дело с менеджментом и ответственными лицами. При этом степень вовлеченности в управлении зависит от ряда факторов: размера бизнеса, его природы, рыночной и финансовой ситуации, расположения.

Коломойский осуществляет управление вместе с другими лицами, или с нанятыми консультантами.

Напомним, в декабре 2017 года Высокий суд Лондона издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более $2,5 млрд.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах кругу лиц, которые непосредственно участвуют в рассмотрении дела.