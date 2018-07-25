Лестница на Пейзажной аллее обошлась Киеву в 15 млн гривен

Весь проект благоустройства склона стоил 89 млн гривен.

Лестница на Пейзажной аллее обошлась Киеву в 15 млн гривен
Фото: facebook/Кличко - мер

Киевская городская государственная администрация потратила 15 млн гривен на реконструкцию лестницы на Старокиевской горе, которую открыли 17 июля.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Александра Спасибко в ответ на пост киевского юриста Клим Браткивского в фейсбуке.

Киевлянин написал, что "почувствовал что-то неладное, когда увидел новые ступеньки на Пейзажной аллее" и направил запрос, чтобы узнать, кто является подрядчиком и какие тендеры было проведены для этой реконструкции. В ответе, который получил Братковский, было указано, что общая стоимость реконструкции - 89 млн. гривен.

Качество реконструкции лестницы на Пейзажной аллее оказалось сомнительным
Фото: facebook.com/andrey.ammosov
Качество реконструкции лестницы на Пейзажной аллее оказалось сомнительным

"Это если ступенек 300, то одна ступенька обошлась в 300 тысяч", - написал он. Также блогер отметил, что подсветку на аллее сделали самую дешевую, без защиты от воды.

Спасибко в ответ обвинил Браткивского в манипуляциях.

Интернете появилась манипулятивная информация о якобы "золотых" ступеньках. Я должен отметить, что стоимость работ по реконструкции лестницы составляет 15 млн гривен", - заявил он.

По его словам, в сумму 89 млн гривен входит весь проект реконструкции и обустройства всей территории первой части туристического маршрута в историческом центре Киева.

"Поэтому разделить общую стоимость на ступеньки и выдавать эту цифру в информационное пространство абсолютно некорректно. Никоим образом нельзя разделить на ступеньки стоимость всего проекта благоустройства склонов", - отметил замглавы КГГА.

В свою очередь корреспондент LB.ua утром 25 июля видел нескольких рабочих, которые занимались проводкой на лестнице.

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов


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