Лестница на Пейзажной аллее обошлась Киеву в 15 млн гривен

Весь проект благоустройства склона стоил 89 млн гривен.

Киевская городская государственная администрация потратила 15 млн гривен на реконструкцию лестницы на Старокиевской горе, которую открыли 17 июля.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Александра Спасибко в ответ на пост киевского юриста Клим Браткивского в фейсбуке.

Киевлянин написал, что "почувствовал что-то неладное, когда увидел новые ступеньки на Пейзажной аллее" и направил запрос, чтобы узнать, кто является подрядчиком и какие тендеры было проведены для этой реконструкции. В ответе, который получил Братковский, было указано, что общая стоимость реконструкции - 89 млн. гривен.

Фото: facebook.com/andrey.ammosov Качество реконструкции лестницы на Пейзажной аллее оказалось сомнительным

"Это если ступенек 300, то одна ступенька обошлась в 300 тысяч", - написал он. Также блогер отметил, что подсветку на аллее сделали самую дешевую, без защиты от воды.

Спасибко в ответ обвинил Браткивского в манипуляциях.

"В Интернете появилась манипулятивная информация о якобы "золотых" ступеньках. Я должен отметить, что стоимость работ по реконструкции лестницы составляет 15 млн гривен", - заявил он.

По его словам, в сумму 89 млн гривен входит весь проект реконструкции и обустройства всей территории первой части туристического маршрута в историческом центре Киева .

"Поэтому разделить общую стоимость на ступеньки и выдавать эту цифру в информационное пространство абсолютно некорректно. Никоим образом нельзя разделить на ступеньки стоимость всего проекта благоустройства склонов", - отметил замглавы КГГА.

В свою очередь корреспондент LB.ua утром 25 июля видел нескольких рабочих, которые занимались проводкой на лестнице.

Фото: Александр Рудоманов