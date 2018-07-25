РАЭС начнет использовать ядерное топливо Westinghouse в 2021 году

Третий энергоблок подключат к программе эксплуатации ТВС-WR.

Ровенская АЭС станет третьей атомной станцией в Украине, которая будет использовать ядерное топливо Westinghouse.

Как сообщает пресс-служба "Энергоатом", в 2021 году американское топливо будут поставлять на третий энергоблок РАЭС.

"В 2021 году запланирована поставка первой партии топлива и его загрузки в реактор. РАЭС получила ключ доступа к программе Westinghouse, которую сейчас тщательно изучают наши специалисты. Также подан запрос в Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» на контракт по сопровождению работ, касающихся расширения эксплуатации ТВС-WR на энергоблок №3 РАЭС. В августе текущего года планируется проведение совещания с участием представителей Westinghouse и подрядных организаций, где будут обозначены основные этапы перехода энергоблока №3 на ТВС-WR. Уверен, уже через три года Ровенская АЭС успешно начнет эксплуатацию нового ядерного топлива", - заявил гендиректор РАЭС Павел Павлишин.

Сейчас тепловыделяющие топливные сборки Westinghouse ТВЗ-WR эксплуатируются на энергоблоках №2 и №3 Южно-Украинской АЭС и на энергоблоках №1, №3, №4, №5 Запорожской АЭС. Третий энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции 16 июля 2018 года стал первым энергоблоком в Украине, который работает исключительно на топливе компании Westinghouse.

Напомним, в Украине 13 атомных блоков типа ВВЭР-1000 и два блока типа ВВЭР-440.

Раньше Украина закупала тепловыделяющие сборки для реакторов исключительно в РоSSии, но с 2005 года в страну также поступает топливо американской Westinghouse. Нынешний договор "Энергоатом" и Westinghouse Electric предусматривает поставку ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков до 2025 года.

В 2017 году Украина купила топливо Westinghouse на 164,458 млн долларов, топливо роSSийской компании "ТВЭЛ" - на 368,964 млн. Доля топлива Westinghouse в суммарном импорте составила 41,4%.