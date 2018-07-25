Недопоступление ЕСВ привело к задержкам пенсий в июле

"Выплаты идут, продолжаются, завершение выплат мы ожидаем через несколько дней".

Недопоступление ЕСВ привело к задержкам пенсий в июле
Фото: Владислав Мусиенко

Пенсионный фонд сообщил, что в июле 2018 года произошло смещение графика выплат пенсий в связи с кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса (ЕСВ), который является главным источником пополнения ПФУ.

"Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса. С начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд гривен, в частности 1,7 млрд гривен в течение 24 июля", - говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Пенсионный фонд гарантировал, что в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме.

В то же время заместитель министра социальной политики Николай Шамбир заверил, что выплата задержанных пенсий - вопрос нескольких дней.

"Выплаты идут, продолжаются, завершение выплат мы ожидаем через несколько дней. Проводится работа, чтобы в августе мы выплатили все равномерно, без срывов", - сказал он в эфире 112 канала.

Замминистра рассчитывает, что в следующем месяце удастся избежать задержек выплат пенсий.

По состоянию на 1 июля 2018 года в Украине насчитывается 11,4 млн пенсионеров. В конце 2017 года в рамках пенсионной реформы в Украине повысили пенсии для 10,2 млн пенсионеров, или для 90% от их общего количества. После перерасчетов средний размер пенсий увеличился на 561,18 гривны до 2 447,95 гривны (к середине 2018 года средняя пенсия выросла еще на 100 гривен), хотя для 40% пенсионеров повышение пенсий составило меньше 200 гривен.

В 2019 году в рамках индексации пенсии собираются увеличить еще на 20%.


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