Трамп заявил о готовности отказаться от пошлин на товары стран ЕС на взаимной основе
Этот вопрос будет обсуждаться в Вашингтоне в среду.
Президент США Дональд Трамп готов отказаться от ввозных пошлин на европейские товары в том случае, если Евросоюз откажется облагать пошлинами товары, импортируемые из Штатов.
Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.
"Завтра представители Евросоюза приедут в Вашингтон, чтобы обсудить сделку по торговле. У меня есть идея для них: и США, и ЕС отказываются от всех тарифов, барьеров и субсидий! Это называется свободный рынок и справедливая торговля! Надеюсь, они это сделают. Мы к этому готовы, а они - нет", - написал президент США.
Как сообщалось, переговоры по торговым проблемам ЕС и США будут обсуждаться в Вашингтоне. Для этого туда прибыли глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и представитель ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем. Ранее Юнкер отметил, что данные переговоры - это необходимая мера, чтобы предотвратить торговую войну с США.
Напомним, в марте США ввели дополнительные пошлины на сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики. ЕС в ответ ввел штрафные пошлины на товары из США - изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's. При этом в Евросоюзе заявляли о готовности к решению торгового конфликта, поскольку он угрожает всей мировой экономике.
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