Трамп заявил о готовности отказаться от пошлин на товары стран ЕС на взаимной основе

Этот вопрос будет обсуждаться в Вашингтоне в среду.

Президент США Дональд Трамп готов отказаться от ввозных пошлин на европейские товары в том случае, если Евросоюз откажется облагать пошлинами товары, импортируемые из Штатов.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter .

"Завтра представители Евросоюза приедут в Вашингтон, чтобы обсудить сделку по торговле. У меня есть идея для них: и США , и ЕС отказываются от всех тарифов, барьеров и субсидий! Это называется свободный рынок и справедливая торговля! Надеюсь, они это сделают. Мы к этому готовы, а они - нет", - написал президент США .

Как сообщалось, переговоры по торговым проблемам ЕС и США будут обсуждаться в Вашингтоне. Для этого туда прибыли глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и представитель ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем. Ранее Юнкер отметил, что данные переговоры - это необходимая мера, чтобы предотвратить торговую войну с США .