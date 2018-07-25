Аферист продал чужую квартиру почти за 4 млн гривен

Мошенник продал квартиру жительницы Киева по поддельным документам за 3,7 миллиона гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Киева .

«В правоохранительные органы обратилась жительница столицы, которая сообщила, что неизвестный, используя поддельную доверенность от ее имени, незаконно отнял принадлежащую ей квартиру по проспекту Лобановского в Киеве и присвоил средства по ее продаже в размере 3 млн 700 тыс. гривен», — говорится в сообщении.

Известно, что в ходе досудебного расследования правоохранители смогли установить личность мошенника. Им оказался 29-летний жители Киевской области.

Кроме этого, на квартиру потерпевшей по решению суда наложен арест во избежание дальнейших незаконных действий. В рамках досудебного следствия также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 1, 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

Также в суд направили ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За мошенничество мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.