Стали известны детали последнего раунда украинского стартапа Preply на $4 млн

Стали известны детали последнего раунда инвестиций украинского сервиса по поиску репетиторов Preply на $4 млн. Об этом сообщает VentureBeat. , пишут AIN.UA

Сделка состоялась еще в ноябре 2017 года, а стало известно о ней месяц спустя. Тогда в компании не разглашали детали раунда. Сегодня в Preply заявили, что главным инвестором выступил немецкий венчурный фонд Point Nine Capital. В стартап также инвестировали Артур Костен (Booking.com, 2003-2012), Мариуш Гралевски (DocPlanner, Польша), Пшемыслав Гацек (Grupa Pracuj, Польша), а также компании RTAVentures VC (Польша), Diligent Capital Partners (Украина) и SMRK (Украина).

Привлеченные средства Preply направил на развитие и поддержку новых продуктов: создание календаря, опции мгновенного бронирования, а также запуск мобильного приложения. Кроме этого, финансирование позволило стартапу открыть второй офис в Берлине и расширить штат.

«Мы рады стать частью успешного портфолио Point Nine Capital. С их помощью мы сможем достичь новых вершин на пути к своей цели — помогать людям уверенно разговаривать. Уже в следующем году мы планируем стать ведущим маркетплейсом для поиска частных репетиторов по иностранным языкам в мире», — рассказал Лига.net сооснователь и СЕО Preply Кирилл Бигай.

В июне 2016 года Preply привлек $1,3 млн. С тех пор стартап расширил присутствие с 5 до 15 стран, а также втрое увеличил число регистраций пользователей в месяц. Сегодня на платформе зарегистрированы 25 000 репетиторов, которые преподают 40 языков 100 000 учеников. Бигай также отметил, что в будущем компания намерена предлагать помощь в поиске репетиторов для изучения языков программирования, бизнес-навыков, а также школьных предметов.