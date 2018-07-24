Львовянин отсудил более 50 тыс. гривен у Миграционной службы за сорванный отпуск
Мужчине ошибочно сообщили о том, что ему ограничен выезд из страны.
Житель Львова отсудил 49 тысяч 600 гривен у областного главка Государственной миграционной службы, по вине которой была сорвана его туристическая поездка в Египет.
Об этом сообщает Zaxid.net.
В сентябре прошлого года мужчина приобрел у туристической фирмы "МІСТ-ТУР" тур в Египет для всей семьи, включающий авиаперелет Львов - Хургада, размещение в пятизвездочном отеле и питание по типу "все включено".
Когда в октябре он прибыл в аэропорт "Львов", ему отказали в пересечении государственной границы в связи с наличием в базе данных Госпогранслужбы сведений о том, что его временно ограничили в праве выезда и аннулировали загранпаспорт.
Позже выяснилось что сотрудники ГМС ошибочно аннулировали загранпаспорт и сообщили об этом в Госпогранслужбу.
Отмечается, что миграционная служба признала свою ошибку лишь после запроса адвоката потерпевшего в ноябре прошлого года.
Галицкий районный суд Львова постановил взыскать в пользу пострадавшего истца 49?600 гривен материального ущерба, 5?тыс. гривен морального ущерба и 4?140 гривен судебных издержек.
Напомним, ранее украинская авиакомпания "Sky Up" отменила рейсы из Египта во Львов и из Львова в Египет.
В апреле 215 украинских туристов застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха.
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24.07.2018 15:32