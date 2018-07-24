Львовянин отсудил более 50 тыс. гривен у Миграционной службы за сорванный отпуск

Мужчине ошибочно сообщили о том, что ему ограничен выезд из страны.

Львовянин отсудил более 50 тыс. гривен у Миграционной службы за сорванный отпуск
Фото: runews.su

Житель Львова отсудил 49 тысяч 600 гривен у областного главка Государственной миграционной службы, по вине которой была сорвана его туристическая поездка в Египет.

Об этом сообщает Zaxid.net.

В сентябре прошлого года мужчина приобрел у туристической фирмы "МІСТ-ТУР" тур в Египет для всей семьи, включающий авиаперелет Львов - Хургада, размещение в пятизвездочном отеле и питание по типу "все включено".

Когда в октябре он прибыл в аэропорт "Львов", ему отказали в пересечении государственной границы в связи с наличием в базе данных Госпогранслужбы сведений о том, что его временно ограничили в праве выезда и аннулировали загранпаспорт.

Позже выяснилось что сотрудники ГМС ошибочно аннулировали загранпаспорт и сообщили об этом в Госпогранслужбу.

Отмечается, что миграционная служба признала свою ошибку лишь после запроса адвоката потерпевшего в ноябре прошлого года.

Галицкий районный суд Львова постановил взыскать в пользу пострадавшего истца 49?600 гривен материального ущерба, 5?тыс. гривен морального ущерба и 4?140 гривен судебных издержек.

Напомним, ранее украинская авиакомпания "Sky Up" отменила рейсы из Египта во Львов и из Львова в Египет.

В апреле 215 украинских туристов застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
ЕБРР выделил Украине еще €250 млн на финансирование проектов «зеленой» энергетикиЕБРР выделил Украине еще €250 млн на финансирование проектов «зеленой» энергетики
РАЭС начала сверхпроектную эксплуатацию энергоблока №3РАЭС начала сверхпроектную эксплуатацию энергоблока №3
Польша выкупила Гданьскую судоверфь у ТарутыПольша выкупила Гданьскую судоверфь у Таруты
"Днепразот" возобновил выпуск жидкого хлора"Днепразот" возобновил выпуск жидкого хлора
Суд в Хмельницкой области обязал мужчину вернуть долг 15-летней давности с процентамиСуд в Хмельницкой области обязал мужчину вернуть долг 15-летней давности с процентами
Блок рекламы


Похожие новости
Системы для смарт-городов принесут в 2018 году более $80 млрдСистемы для смарт-городов принесут в 2018 году более $80 млрд
Государство возместило 210 млн гривен участникам программы "теплых кредитов"Государство возместило 210 млн гривен участникам программы "теплых кредитов"
Фигуранту одесского "дела Краяна" вернули почти 100 млн гривен с процентамиФигуранту одесского "дела Краяна" вернули почти 100 млн гривен с процентами
Суд отменил результаты тендера АМПУ на 712 млн гривенСуд отменил результаты тендера АМПУ на 712 млн гривен
ГПУ расследует денежные махинации почти на 1 млрд гривен. Фигурируют «Киевстар», «Нова Пошта» и другие
Глава "Нафтогаза" получил 47 млн гривен в 2017 годуГлава "Нафтогаза" получил 47 млн гривен в 2017 году
НБУ изменил дизайн 20 гривенНБУ изменил дизайн 20 гривен
ГПУ вернула "Новой почте" изъятые в ходе обыска 132 тыс. гривенГПУ вернула "Новой почте" изъятые в ходе обыска 132 тыс. гривен
Винницкий налоговик, попавшийся на взятке, арестован с залогом 254 тыс. гривенВинницкий налоговик, попавшийся на взятке, арестован с залогом 254 тыс. гривен
Госказначейство перевело первые 244 млн гривен больницам, подписавшим декларации с пациентамиГосказначейство перевело первые 244 млн гривен больницам, подписавшим декларации с пациентами
Последние новости
Подгружаем последние новости