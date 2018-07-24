Системы для смарт-городов принесут в 2018 году более $80 млрд
Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала прогноз по мировому рынку систем и технологий для «умных» городов.
По мнению экспертов, в нынешнем году затраты в соответствующей сфере составят приблизительно $81 млрд. В дальнейшем отрасль будет демонстрировать устойчивое развитие. В результате, в 2022 году объём рынка достигнет $158 млрд. Таким образом, по сравнению с текущим годом будет показан практически двукратный рост.
Среди ключевых направлений рынка решений для смарт-городов называются системы видеонаблюдения, технологии интеллектуального общественного транспорта и «умное» городское освещение.
Аналитики IDC считают, что одним из наиболее активно развивающихся сегментов в ближайшие годы станут средства связи V2X (Vehicle-to-Everything). Эта платформа обеспечивает обмен информацией между автомобилями, другими участниками дорожного движения и инфраструктурой. В результате, повышается безопасность и улучшается эффективность управления трафиком.
Отмечается, что в текущем году Соединённые Штаты сделают наибольший вклад в общий объём затрат на рынке смарт-городов — свыше $23 млрд. На втором месте расположится Китай.
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