"Укртелеком" собрался повысить плату за телефон
С ноября рост тарифов может составить 14%.
Компания "Укртелеком" попросила Нацкомиссии по регулированию сферы связи и информатизации (НКРСИ) повысить предельные тарифы на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября.
Об этом рассказал директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мы обратились к регулятору, с просьбой рассмотреть повышение предельных тарифов. Речь идет об осени, приблизительно, ноябрь. У нас растут затраты, соответственно есть предпосылки для повышения", – заявил Шуранов.
Он сообщил, что в среднем оператор запросил у регулятора повышение предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября 2018 года и еще на 10% с января 2019.
По его словам, причиной необходимости повышения тарифов является рост себестоимости связи в сельской местности.
Шуранов отметил, что сейчас самый дорогой пакет "Укртелекома" стоит приблизительно 73 гривны, и заверил, что речь идет о повышении абонплаты всего на несколько гривен.
Напомним, с мая 2018 года "Укртелеком" повысил абонентскую плату за проводное радио на 30% до 26 грн/месяц для физлиц-абонентов, а с марта 2018 года прекратил отправку телеграмм.
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