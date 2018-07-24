"Укртелеком" собрался повысить плату за телефон

С ноября рост тарифов может составить 14%.

Компания "Укртелеком" попросила Нацкомиссии по регулированию сферы связи и информатизации (НКРСИ) повысить предельные тарифы на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября.

Об этом рассказал директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы обратились к регулятору, с просьбой рассмотреть повышение предельных тарифов. Речь идет об осени, приблизительно, ноябрь. У нас растут затраты, соответственно есть предпосылки для повышения", – заявил Шуранов.

Он сообщил, что в среднем оператор запросил у регулятора повышение предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября 2018 года и еще на 10% с января 2019.

По его словам, причиной необходимости повышения тарифов является рост себестоимости связи в сельской местности.

Шуранов отметил, что сейчас самый дорогой пакет "Укртелекома" стоит приблизительно 73 гривны, и заверил, что речь идет о повышении абонплаты всего на несколько гривен.

Напомним, с мая 2018 года "Укртелеком" повысил абонентскую плату за проводное радио на 30% до 26 грн/месяц для физлиц-абонентов, а с марта 2018 года прекратил отправку телеграмм.